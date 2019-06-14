جامعة كرة القدم: تعيين درصاف القنواطي لادارة مباراة الترجي/ البنزرتي فيه دعم وتشجيع للتحكيم النسائي

Vendredi 14 Juin 2019



وات

- في سابقة عربية وقارية عينت لجنة التحكيم درصاف القنواطي لادارة مباراة الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستجمع غدا السبت بملعب رادس الترجي الرياضي التونسي بضيفه النادي البنزرتي .وابرزت الجامعة التونسية لكرة القدم على موقعها الرسمي اهمية هذا التعيين مشيرة الى انه " تأكيد لثقة اللجنة والإدارة الوطنية للتحكيم في هذه الحكمة وفي التحكيم النسائي التونسي بشكل عام وياتي تماشيا مع توجه المكتب الجامعي في دعم وتطوير كرة القدم النسائية ومن ذلك الحكمات والحكمات المساعدات " .وفي تصريح صحفي عبرت القنواطي عن "سعادتها البالغة" باختيارها لإدارة مباراة الترجي و البنزرتي وقالت " فوجئت بقرار تعييني لإدارة المباراة .. كانت مفاجاة سارة بالنسبة لي " .وجدير بالتذكير ان أول امرأة فرنسية ادارت مقابلة في الرابطة المحترفة الاولى هي "ستيفاني فرابا" وكان ذلك يوم الأحد 28 افريل الماضي في مقابلة اميان/سترازبورغ .وكانت الالمانية "بيبيانا شتاين هاوس" أول امرأة تدير مقابلة في بطولة اوروبية محترفة وكان ذلك يوم 10 سبتمبر 2017 في مقابلة هرتا برلين /فيردر بريمن . . وبالتالي تكون التونسية درصاف القنواطي اول امرأة تدير مقابلة في بطولة محترفة أولى خارج الاتحاد الأوروبي .