مصر 2019 : المنتخب التونسي يواصل تحضيراته استعدادا لمباراة بوروندي الودية

Vendredi 14 Juin 2019



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- تتواصل تحضيرات المنتخب التونسي لكرة القدم بنسق حثيث استعدادا للقاء الودي ضد منتخب بورندي (المترشح بدوره إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019) وذلك يوم الاثنين 17 جوان بملعب رادس انطلاقا من الساعة 19 و15 د .وجاء على الموقع الرسمي لجامعة كرة القدم انه " بالنظر لتفاوت الجاهزية البدنية بين المشاركين في المباراة الأخيرة امام منتخب كرواتيا (1/2) ذات النسق الرفيع وبقية زملائهم تم تقسيم الفريق إلى 3 مجموعات حيث خضعت الاولى إلى حصة تدريبية دامت 75 دقيقة وشارك فيها 13 لاعبا لم يكونوا ضمن التشكيلة الأساسية باستثناء حارس المرمى وهم معز حسن وفاروق بن مصطفى ومعز بن شريفية وطه ياسين الخنيسي ومحمد دراغر وفراس شواط ونعيم السليتي ومارك اللمطي ونسيم هنيد وأيمن بن محمد وبسام الصرارفي وفرجاني ساسي ولاعب النجم الساحلي كريم العواضي الذي عوض في القائمة النهائية زميله لاعب الاهلي المصري علي معلول .وخصص الإطار الفني بقيادة الفرنسي الان جيراس الحصة لتعزيز اللياقة البدنية والعمل أمام المرمى مع تمارين لقطع الكرة وتسريع الهجمة.اما المجموعة الثانية فقد بقيت في النزل على ذمة إخصائي العلاج الطبيعي للقيام بحصص تدليك وهي تضم 6 لاعبين شاركوا في المباراة الأخيرة وهم ديلان بروون وياسين مرياح ورامي البدوي وإلياس السخيري وأسامة الحدادي ووهبي الخزري.المجموعة الثالثة التي تضم بقية الأساسيين وهم يوسف المساكني ووجدي كشريدة وأنيس البدري وغيلان الشعلاني شاركوا مع طبيب المنتخب في حصة تأهيل واسترجاع القوة.وفي برنامج اليوم الجمعة حصة تدريبية واحدة تنطلق في حدود الساعة الخامسة والربع.ويشار الى ان المنتخب التونسي كان قد اطاح بنظيره الكرواتي (وصيف بطل العالم) بالانتصار عليه في عقر داره 2-1 في المباراة الودية التي اقيمت مساء الثلاثاء الماضي بمدينة "فرازدين" في اطار تحضيرات زملاء يوسف المساكني لنهائيات كاس الامم الافريقية التي تستضيفها مصر من 21 جوان الى 19 جويلية 2019 .