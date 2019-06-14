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التصنيف الشهري للفيفا - المنتخب التونسي يتقدم ثلاث مراتب ويبقى في المركز الثاني قاريا

Vendredi 14 Juin 2019

Vendredi 14 Juin 2019
وات - ارتقى المنتخب التونسي لكرة القدم ثلاث مراتب في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة ليصبح في المركز 25 عالميا برصيد 1501 نقطة محافظا على مركزه الثاني قاريا.

وواصل المنتخب السنيغالي الذي تقدم مركزا واحدا تربعه على الزعامة القارية (1515ن) فيما جاءت نيجيريا في المركز الثالث قاريا و45 عالميا والمغرب في المركز الرابع افريقيا و47 عالميا.


وعلى الصعيد العالمي بقي المنتخب البلجيكي في الصدارة (1746ن) متقدما على كل من فرنسا (1718ن) والبرازيل (1681ن) وانقلترا (1652).

  
  
     
  
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