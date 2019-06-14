الرياض تسقط خمس طائرات يمنية مسيرة للحوثيين استهدفت مطار أبها

Vendredi 14 Juin 2019
فرانس 24 - أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن أن القوات السعودية تمكنت الجمعة من اعتراض خمس طائرات مسيّرة في ثاني هجوم جوي للحوثيين على المطار السعودي جنوب غرب المملكة خلال يومين. حيث تضمن بيان للتحالف أن الطائرات المسيرة استهدفت مطار "أبها" حيث أدى سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون الأربعاء إلى جرح 26 مدنيا. كما استهدفت مدينة خميس مشيط القريبة أيضا والتي تضم قاعدة جوية رئيسية.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية بيان التحالف الذي قال إن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار +مسيّرة+ أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط".
وتابع البيان أن المطار يعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.
وكان تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين ذكر في وقت سابق أن الحوثيين الذين تدعمهم إيران شنوا هجوما بالطائرات المسيرة على مطار "أبها".
ويذكر أن صاروخا أصاب الأربعاء المطار المدني في مدينة "أبها" الجبلية التي تعد مقصدا للسعوديين خلال فصل الصيف هربا من الحرارة المرتفعة في الرياض وجدة. وخلال جولة للإعلاميين في المطار الخميس، أعلنت السلطات السعودية أنها أغلقت جزءا من صالة وصول المسافرين بعد أن أحدث الصاروخ حفرة في سقفها، ما أعاق حركة الملاحة لساعات.
ووفق خبراء فإنه في حال تم تأكيد ذلك، فإن هذا الهجوم يمثل قفزة كبيرة في القدرات العسكرية للحوثيين. فيما أكد المسؤول أن بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ لم تتمكن من اعتراض هذا الصاروخ.
فرانس24/ أ ف ب
ونشرت وكالة الأنباء السعودية بيان التحالف الذي قال إن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار +مسيّرة+ أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط".
وتابع البيان أن المطار يعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.
وكان تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين ذكر في وقت سابق أن الحوثيين الذين تدعمهم إيران شنوا هجوما بالطائرات المسيرة على مطار "أبها".
ويذكر أن صاروخا أصاب الأربعاء المطار المدني في مدينة "أبها" الجبلية التي تعد مقصدا للسعوديين خلال فصل الصيف هربا من الحرارة المرتفعة في الرياض وجدة. وخلال جولة للإعلاميين في المطار الخميس، أعلنت السلطات السعودية أنها أغلقت جزءا من صالة وصول المسافرين بعد أن أحدث الصاروخ حفرة في سقفها، ما أعاق حركة الملاحة لساعات.
ووفق خبراء فإنه في حال تم تأكيد ذلك، فإن هذا الهجوم يمثل قفزة كبيرة في القدرات العسكرية للحوثيين. فيما أكد المسؤول أن بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ لم تتمكن من اعتراض هذا الصاروخ.
فرانس24/ أ ف ب
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Par:karimyousef (France )
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