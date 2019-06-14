طهران تنفي الاتهامات الأمريكية التي تحملها مسؤولية الهجومين في بحر عمان

Vendredi 14 Juin 2019



فرانس 24

الرواية اليابانية

- أكدت إيران الجمعة أن الاتهامات الأمريكية التي تحمل الجمهورية الإسلامية "مسؤولية" الهجومين اللذين استهدفا ناقلتي نفط في بحر عمان "لا أساس لها". حيث شدد ناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان رسمي "ردا على اتهامات الأمريكيين التي لا أساس لها"، على أن إيران قامت "بمساعدة" السفينتين المنكوبتين و"بإنقاذ" طاقميهما.من جانبها اتهمت طهران واشنطن بالقيام بـ"تخريب دبلوماسي". حيث كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر أن "انتهاز الولايات المتحدة فورا الفرصة لتطلق مزاعم ضد إيران (بدون) دليل مادي أو ظرفي يكشف بوضوح أنهم (واشنطن وحلفاءها العرب) انتقلوا إلى الخطة باء: التخريب الدبلوماسي (...) وتمويه الإرهاب الاقتصادي ضد إيران".والجمعة صرح رئيس الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية التي استهدفها هجوم على الأرجح في بحر عمان، أن بحارة السفينة رأوا "جسما طائرا" قبل وقوع انفجار ثان على متنها. وأوضح يوتاكا كاتادا رئيس "شركة كوكوكا سانجيو" للملاحة للصحافيين أن "أفراد الطاقم قالوا إنهم ضربوا بجسم طائر. قالوا أنهم رأوه بأعينهم".وكانت الولايات المتّحدة حملت إيران "مسؤولية" هجومين استهدفا الخميس ناقلتي نفط نروجية ويابانية في بحر عمان وأدّيا لاشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميهما.وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تصريح أمام الصحافيين في واشنطن إنّ "حكومة الولايات المتحدة تعتبر أنّ جمهورية إيران الإسلامية مسؤولة عن هجومي اليوم في بحر عمان".وأضاف أنّ اتهاماته تستند إلى معلومات جمعتها أجهزة الاستخبارات و"الأسلحة التي استخدمت" في الهجومين، والهجمات السابقة التي استهدفت سفن شحن في المنطقة واتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها، وعدم امتلاك أي من المجموعات الموالية لإيران في المنطقة وسائل "على هذا القدر من التطوّر".واعتبر الوزير الأمريكي أن هدف إيران من هذه الهجمات هو منع النفط من عبور مضيق هرمز.فرانس24/ أ ف ب