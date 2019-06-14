الوداد يرفض إعادة إياب النهائي ضد الترجي ويلجأ إلى ''الطاس''

Vendredi 14 Juin 2019



وكالات

- أكد رئيس الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم، سعيد الناصري، لوكالة "فرانس برس"، الخميس، أن النادي قرر تقديم اعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي (طاس) ضد قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) إعادة مباراة إياب الدور النهائي لمسابقة دوري الأبطال أمام الترجي التونسي.وأثارت المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في رادس ضواحي تونس العاصمة مطلع الشهر الحالي اعتراضات من قبل الفريق المغربي، لاسيما بشأن العطل في تقنية المساعدة بالفيديو ("في ايه آر"). وانسحب لاعبو الوداد من أرض الملعب بعد نحو ساعة على انطلاق المباراة، إثر قرار الحكم إلغاء هدف التعادل (1-1) الذي سجلوه قبل ذلك بدقائق، ومطالبتهم بالعودة إلى تقنية الفيديو، لتبيان ما إذا كان قرار الحكم صائبا.وقال الناصري: "قررنا تقديم اعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي لأن الاتحاد الإفريقي أقر بعدم توفر كافة الشروط الأمنية داخل الملعب".وأضاف رئيس الوداد في تصريحاته لفرانس برس: "القانون واضح في هذه الحالة، إذ يجب أن يعلن الفريق المنظم خاسرا ويعود إلينا اللقب"، متابعا: "نحن الطرف المتضرر في هذه القضية، وهذه هي الوسيلة الوحيدة لإنصافنا، أما إعادة المباراة فلن ترفع عنا الضرر".وأشار الناصري إلى أن النادي أوكل محامين وضع ملف الاعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها.وكان مستشار رئيس "الكاف" هادي هامل أوضح عقب الاجتماع الطارئ للجنته التنفيذية أن "شروط اللعب والأمن لم تكن متوفرة خلال مباراة إياب الدور النهائي لدوري الأبطال، ما حال دون اكتمال المباراة؛ وبالتالي، ستعاد على أرض خارج تونس".وأثار القرار اعتراض الترجي، حامل لقب المسابقة القارية في الموسم الماضي، والذي أكد بدوره في بيان سابق عزمه "الطعن في هذا القرار لدى الجهات الدولية المختصة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن حق الفريق بكل الطرق القانونية".