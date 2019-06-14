أمينة سطا: ''حكاية'' اقتنائ سامي الفهري ل 49% من قناة التاسعة صحيحة

Vendredi 14 Juin 2019
باب نات - أكّدت كرونيكور برنامج "bas les masques" على قناة الحوار التونسي والزوجة السابقة لمدير قناة التاسعة، أمينة سطا اقتناء سامي الفهري ل49 بالمائة من قناة التاسعة.
وقالت خلال استضافتها الخميس 13 جوان على اذاعة اي أف أم "الحكاية صحيحة آما موش ساهلة خاطر ثمة اجراءات لازم تصير" وأشارت إلى أنها كانت من أول المهنئين لسامي الفهري الذي وصفته بملك الاعلام في تونس.
وقالت خلال استضافتها الخميس 13 جوان على اذاعة اي أف أم "الحكاية صحيحة آما موش ساهلة خاطر ثمة اجراءات لازم تصير" وأشارت إلى أنها كانت من أول المهنئين لسامي الفهري الذي وصفته بملك الاعلام في تونس.
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