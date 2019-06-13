Radio Babnet Tunisie On Air: Hedi Jouini - Yetfinari  

ليبيا.. مقتل رئيس مجلس الزنتان في اشتباكات مع قوات حفتر

Jeudi 13 Juin 2019

Jeudi 13 Juin 2019
الأناضول - ليبيا/ وليد عبد الله - قتل رئيس المجلس العسكري الزنتان عبد السلام بوستة، الخميس، خلال اشتباكات جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقالت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، إن "بوستة"، قتل خلال معارك، الخميس، عند محور مطار طرابلس الدولي (القديم)، جنوبي العاصمة، الذي شهد مواجهات عنيفة.


ويعد رئيس المجلس العسكري للزنتان، أحد أهم الركائز للمنطقة العسكرية الغربية، التابعة لحكومة الوفاق، التي يقودها اللواء أسامة الجويلي، الذي يتحدر من مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) أيضا.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس معارك ضارية إثر إطلاق حفتر، عملية عسكرية للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في البلاد، واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.

  
  
     
  
festival-a77ebb0864023e0abb8321df7a903dc9-2019-06-13 22:56:16






0 de 0 commentaires pour l'article 183900



En continu

الخميس 13 جوان 2019 | 9 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:06 19:41 16:11 12:26 04:59 03:03
25°
 24° % 61 :الرطــوبة
تونــس 23°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
24°-2339°-2329°-2231°-2331°-23
  • Avoirs en devises
    13162,3

  • (13 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34409 DT        1$ =2,95100 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juin)   527,7 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560466271|183900 1822|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires