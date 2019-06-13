السعودية تحقق في واقعة افتتاح ''أول ديسكو حلال''

Jeudi 13 Juin 2019



الأناضول

أعلنت السلطات السعودية، الخميس، فتح تحقيق بشأن مقاطع مصورة عن افتتاح أول "ديسكو حلال" بالمملكة.والأربعاء، ضجَّت مواقع التواصل، بمقاطع مصورة، تتحدث عن افتتاح أول ديسكو (ملهى ليلي) حلال بمدينة جدة، ما أثار جدلاً واسعًا عبر فيه مغردون عن استيائهم من الأمر.والمقصود بـ "الملهى الحلال" وفق ما نقل بتلك المقاطع "عدم تقديم مشروبات كحولية أو ارتداء ملابس قصيرة" مع اشتراط عدم التصوير أو دخول من هم دون الـ 18 عامًا.وفي أول تعقيب رسمي على الواقعة، قالت الهيئة العامة للترفيه، إنها "فتحت تحقيقًا فوريًا في مقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل، الأربعاء لإحدى الفعاليات بمدينة جدة".وأضافت في بيان عبر "تويتر": "بحسب المعلومات التي تبينت للهيئة، فإن الفعالية مخالفة للإجراءات القانونية والنظامية المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة".وأشارت إلى أن ما جرى "كان بالأصل ترخيصًا لإقامة فعالية أخرى (لم تحددها) استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى غد الجمعة لارتكاب المخالفة الجسيمة وغير المقبولة".ولم توضح الهيئة السعودية، طبيعة المخالفات الجسيمة، كما لم تتطرق لما أثير عن افتتاح أول "ديسكو حلال" بالمملكة.وأكدت أنها "ستتخذ كامل الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات، بسحب رخص متعهدي الفعاليات المخالفة وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم".والفعالية التي أثارت جدلاً، تتبع ملهى "وايت دبي" وهو ملهى ليلي مقره مدينة دبي الإماراتية، أعلن منظموها في تصريحات صحفية، فتح أبوابه ضمن مهرجان جدة السنوي.وفي الأشهر الأخيرة، شهدت السعودية سلسلة قرارات ظهر فيها ملامح تغيير يشهده المجتمع السعودي المحافظ، من بينها إقامة حفلات غنائية.كما تخلت المملكة عن قوانين وأعراف رسمية محافظة اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارات، ودخولهن ملاعب كرة القدم.