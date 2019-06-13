إقصاء الدّين من المشهد السمعي البصري جريمة كبرى

Jeudi 13 Juin 2019



حقيقة بلغ بنا الحال إلى اتعسه من بعد - الثورة - التي وسعت كل مجالات الحرية و فتحت الباب على مصراعيه لكل الاتجاهات و التقليعات و الهرطقات و العاهات و اعطت - الحق - لممارسة القناعات سرا و علانية حتى للفاسدين و الشواذ فكرا و جسدا ، بل سمحت لهم بالتعبير و التطبيع و النشر في الإعلام و على رؤوس الأشهاد و بلا أدنى تحفّظ حتى أنّ الجمعيات الغربية - اصلا - باتت تستهجن الافلام التونسية و تطالب بإيقاف هذه الإباحية و الصحافة الامريكية تصفه بالمقرف و قبلها كان ذلك مع المسرح بالإضافة لما اصبح عليه المشهد السمعي البصري محليا من وقاحة و قباحة و قلة حياء و طعنا في الثوابت و الموروثات ،،، كل هذا لكن ...لكن بالمقابل فإنّ الهيئات و المجاميع و الشخوص القائمين على ( مكاسب الحرية ) استثنوا و حرّموا في تعدي صارخ كل ما هو دين و هوية ،،،فبعد عزل الايمة و حصار المساجد و الحجر على الخطاب الديني و تغليق الكتاتيب ،،، جاء قرار - تصفية - المشهد السمعي البصري من كل ما له علاقة بالدين !يمكن ايجاد تلفزات خاصة تنشر العهر و تطبّع مع الرذائل و الشذوذات و القمار ،،،، لكن ( يُمنع ) وجود تلفزة او اذاعة خاصة تبث القرآن الكريم او الحديث الشريف او تتناول مواضيع دينية او تؤمّن استفسارات المواطنين عن دينهم أو تصلح ما فسد من الاخلاق و ما عدم من السلوكات ،،،في ارض الإسلام يحدث هذا و لا حياة لمن تنادي لا من العلماء و لا من المجتمع المدني و لا من الشعب الغارق في سُبات ... ما تحيكه الهايكا هو امر خطير و خطير جدا لم يحدث سابقا و لا حدث حتى في دول لا يتصدر دستورها تبني الإسلام دينا ، الأمر على غاية من الخطورة باعتبار انه ضرب للحريات عموما و إقصاء لدين الإسلام في ارض الإسلام ،،، و على كل واحد تحمّل مسؤوليته !