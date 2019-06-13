الحكمة درصاف القنواطي تدير مباراة الترجي/ النادي البنزرتي في رادس

Jeudi 13 Juin 2019



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- عينت الادارة الوطنية للتحكيم الحكمة درصاف القنواطي لادارة مباراة الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستجمع مساء السبت المقبل بملعب رادس الترجي الرياضي بضيفه النادي البنزرتي .وسيرفع الترجي بالمناسبة رمز البطولة لموسم 2019/2018 .في ما يلي تعيين حكام الجولة الختامية للبطولة السبت 15 جوان 2019 - س 16 :في رادس الترجي الرياضي / النادي البنزرتي درصاف القنواطيفي حمام الانف نادي حمام الانف / الملعب التونسي يسر بوعليفي سوسة النجم الساحلي / النادي الافريقي محمد معروففي بن جنات الاتحاد المنستيري / الملعب القابسي سليم بلخواصفي ملعب المهيري النادي الصفاقيي / اتحاد بنقردان ايمن النصريفي قابس مستقبل قابس / شبيبة القيروان محمود قصيعةفي قبلي نجم المتلوي / اتحاد تطاوين وليد المنصري