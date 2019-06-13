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الحكمة درصاف القنواطي تدير مباراة الترجي/ النادي البنزرتي في رادس

Jeudi 13 Juin 2019

Jeudi 13 Juin 2019
وات - عينت الادارة الوطنية للتحكيم الحكمة درصاف القنواطي لادارة مباراة الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستجمع مساء السبت المقبل بملعب رادس الترجي الرياضي بضيفه النادي البنزرتي .
وسيرفع الترجي بالمناسبة رمز البطولة لموسم 2019/2018 .

في ما يلي تعيين حكام الجولة الختامية للبطولة السبت 15 جوان 2019 - س 16 :


في رادس الترجي الرياضي / النادي البنزرتي درصاف القنواطي
في حمام الانف نادي حمام الانف / الملعب التونسي يسر بوعلي
في سوسة النجم الساحلي / النادي الافريقي محمد معروف
في بن جنات الاتحاد المنستيري / الملعب القابسي سليم بلخواص
في ملعب المهيري النادي الصفاقيي / اتحاد بنقردان ايمن النصري
في قابس مستقبل قابس / شبيبة القيروان محمود قصيعة
في قبلي نجم المتلوي / اتحاد تطاوين وليد المنصري

  
  
     
  
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