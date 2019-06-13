''أوبك'' تخفض الطلب على نفطها لـ30.5 مليون برميل يوميا في 2019 ما يقل بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا عن مستوى 2018

Jeudi 13 Juin 2019



الأناضول

- خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، توقعات نمو الطلب العالمي على نفطها إلى 30.5 مليون برميل يوميا في 2019، أقل بـ 1.1 مليون برميل يوميا عن مستوى 2018.وقالت "أوبك" في تقريرها الشهري الصادر، الخميس، إن الطلب العالمي على نفطها في 2018، يقدر بنحو 31.6 مليون برميل يوميا، أي أقل بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا عن مستوى 2017.وتوقعت ارتفاع الطلب العالمي على النفط من داخل المنظمة وخارجها، بمقدار 1.14 مليون برميل يوميا في 2019، أقل بمقدار 7 آلاف برميل يوميا، من توقعات سابقة.يأتي تراجع توقعات نمو الطلب، بالتزامن مع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتوقعات دولية بتباطؤ الاقتصاد العالمي في 2019.وقدرت "أوبك" نمو المعروض النفطي من خارج منظمة أوبك في 2019، بمعدل 2.14 مليون برميل يوميا على أساس سنوي، بعد زيادة قوية بمقدار 2.91 مليون برميل يوميا في 2018.وكشفت أوبك عن تراجع إنتاجها النفطي بمقدار 236 ألف برميل يوميا، إلى 29.876 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار الماضي، مقابل 30.111 مليون برميل يوميا في الشهر السابق له.ومن المقرر أن يعقد تحالف "أوبك +" الذي يضم الدول الأعضاء في "أوبك"، إضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا، اجتماعا نهاية الشهر الجاري، بشأن اتفاق خفض الإنتاج النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، بدأ مطلع العام الجاري لمدة 6 شهور.