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قوات حفتر تعلن إسقاط مقاتلة تابعة للوفاق قرب مصراتة

Jeudi 13 Juin 2019

Jeudi 13 Juin 2019
الأناضول - أعلنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات حكومة "الوفاق" الليبية، قرب مدينة مصراتة (200 كلم شرق العاصمة طرابلس).

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته "شعبة الإعلام الحربي" التابعة لحفتر عبر صفحتها على "فيسبوك" .


وأشارت إلى "مقتل قائد الطائرة الحربية بمنطقة الدافنية قرب مصراتة"، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة (09:05 ت.غ)، لم تصدر حكومة "الوفاق" تعليقًا حول ما نشره إعلام حفتر.

وفي وقت سابق الخميس، تجددت المواجهات المسلحة، بين قوات تابعة لـ"الوفاق" ونظيرتها التابعة لحفتر، في الأحياء الجنوبية من العاصمة طرابلس.

وبحسب مراسل الأناضول، فإن المواجهات الأعنف يشهدها محور طريق المطار ومنطقة الخلة جنوبي طرابلس وسماع أصوات انفجارات قوية في أحياء متفرقة من العاصمة.

وأوضح أن طرابلس شهدت في ساعة متأخرة الأربعاء ضربات جوية استهدفت تمركزات لقوات "الوفاق" في منطقتي "مشروع الموز" و"عين زارة" جنوبي العاصمة.

وفي السياق ذاته، ذكر المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للوفاق، بأن قواتهم "دمرت دبابة وتتقدم في محوري المطار واليرموك بعد قصف محكم ودقيق بالمدفعية الثقيلة مواقع قوات حفتر"، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر، عملية عسكرية للسيطرة عليها وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم

  
  
     
  
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