الترجي يسقط أمام بن قردان في الدوري التونسي

Mercredi 12 Juin 2019



الأناضول

- تلقى فريق الترجي، اليوم الأربعاء، الهزيمة من مضيفه اتحاد بن قردان بهدف دون رد، في ختام مباريات الجولة الخامسة والعشرين (قبل الأخيرة) للدوري التونسي لكرة القدم.تبادل الفريقان الهجوم في الشوط الأول، ونجح اتحاد بن قردان في التقدم بهدف عن طريق شهاب الزغلامي من ضربة جزاء في الدقيقة 21 من زمن اللقاء.بعد الهدف بست دقائق فقط، أهدر بن قردان فرصة مضاعفة النتيجة من ضربة جزاء آخرى عبر وسيم النغموشي.تراجع الترجي في الشوط الثاني، ولم يقدم كرة هجومية في ظل محاولات من بن قردان لتنتهي المباراة بهدف نظيف لأصحاب الأرض.بهذه النتيجة، تجمد رصيد الترجي عند 56 نقطة في الصدارة وهو بطل المسابقة، فيما ارتقى بن قردان للمركز الرابع برصيد 38 نقطة.ويعد الترجي أكثر الفرق فوزا بالبطولة بإجمالي 29 مرة باحتساب الموسم الحالي، يليه النادي الإفريقي 13 مرة، بينما يحتل النجم الساحلي المركز الثالث بـ 10 ألقاب.