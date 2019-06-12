Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Sirt El Hobb  

الترجي يسقط أمام بن قردان في الدوري التونسي

Mercredi 12 Juin 2019

Mercredi 12 Juin 2019
الأناضول - تلقى فريق الترجي، اليوم الأربعاء، الهزيمة من مضيفه اتحاد بن قردان بهدف دون رد، في ختام مباريات الجولة الخامسة والعشرين (قبل الأخيرة) للدوري التونسي لكرة القدم.


تبادل الفريقان الهجوم في الشوط الأول، ونجح اتحاد بن قردان في التقدم بهدف عن طريق شهاب الزغلامي من ضربة جزاء في الدقيقة 21 من زمن اللقاء.



بعد الهدف بست دقائق فقط، أهدر بن قردان فرصة مضاعفة النتيجة من ضربة جزاء آخرى عبر وسيم النغموشي.


تراجع الترجي في الشوط الثاني، ولم يقدم كرة هجومية في ظل محاولات من بن قردان لتنتهي المباراة بهدف نظيف لأصحاب الأرض.


بهذه النتيجة، تجمد رصيد الترجي عند 56 نقطة في الصدارة وهو بطل المسابقة، فيما ارتقى بن قردان للمركز الرابع برصيد 38 نقطة.


ويعد الترجي أكثر الفرق فوزا بالبطولة بإجمالي 29 مرة باحتساب الموسم الحالي، يليه النادي الإفريقي 13 مرة، بينما يحتل النجم الساحلي المركز الثالث بـ 10 ألقاب.

  
  
     
  
festival-97047dca1eccce73856843a5df43f9cf-2019-06-12 18:24:42






0 de 0 commentaires pour l'article 183817



En continu

الأربعاء 12 جوان 2019 | 8 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:06 19:41 16:11 12:26 04:59 03:04
26°
 25° % 54 :الرطــوبة
تونــس 20°
6.7 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
25°-2032°-2239°-2329°-2231°-23
  • Avoirs en devises
    13145,3

  • (11 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,33613 DT        1$ =2,95450 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juin)   678,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560362268|183817 1295|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires