قائمة 23 لاعبا : كريم العواضي يعوض علي معلول

Mardi 11 Juin 2019
باب نات - إثر المباراة الدولية الودية الثانية التي إنتهت بفوز المنتخب الوطني على المنتخب الكرواتي قرر ألان جيراس مدرب المنتخب الوطني إرسال القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا في الآجال التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وبذلك تضم القائمة التي تشارك في كأس أمم إفريقيا 2019 العناصر التالية :
فاروق بن مصطفى - معز حسن - معز بن شريفية - ياسين مرياح - وجدي كشريدة - نسيم هنيد - أيمن بن محمد - محمد دراغر - ديلان براون - كريم العواضي - أسامة الحدادي ومارك اللمطي- غيلان الشعلالي - أيمن بن محمد - أنيس البدري - إلياس السخيري - الفرجاني ساسي وبسام الصرارفي - يوسف المساكني - نعيم السليتي - وهبي الخزري - طه ياسين الخنيسي وفراس شواط.
كما قرر المدرب الفرنسي وفق موقع الجامعة التونسية لكرة القدم أن يرافق المنتخب الوطني إلى مصر لكن خارج قائمة حارس المرمى أيمن دحمان قصد الاستفادة من المشاركة في البطولة القارية خاصة لما أبداه من جدية وإنضباط في التمارين ولما ينتظره من مستقبل زاهر في مسيرته الرياضية.
وبذلك تضم القائمة التي تشارك في كأس أمم إفريقيا 2019 العناصر التالية :
فاروق بن مصطفى - معز حسن - معز بن شريفية - ياسين مرياح - وجدي كشريدة - نسيم هنيد - أيمن بن محمد - محمد دراغر - ديلان براون - كريم العواضي - أسامة الحدادي ومارك اللمطي- غيلان الشعلالي - أيمن بن محمد - أنيس البدري - إلياس السخيري - الفرجاني ساسي وبسام الصرارفي - يوسف المساكني - نعيم السليتي - وهبي الخزري - طه ياسين الخنيسي وفراس شواط.
كما قرر المدرب الفرنسي وفق موقع الجامعة التونسية لكرة القدم أن يرافق المنتخب الوطني إلى مصر لكن خارج قائمة حارس المرمى أيمن دحمان قصد الاستفادة من المشاركة في البطولة القارية خاصة لما أبداه من جدية وإنضباط في التمارين ولما ينتظره من مستقبل زاهر في مسيرته الرياضية.
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Par:Zeitounien (Tunisia )
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