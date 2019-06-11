رابطة كرة القدم تقرر :هزم الملعب التونسي جزائيا( 2-صفر) في مباراة النجم الساحلي

Mardi 11 Juin 2019



وات

- قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة هزم الملعب التونسي جزائيا في مباراته ضد النجم الساحلي بنتيجة 2-صفر مع معاقبته ب 3 مباريات دون حضور الجمهور و خطية مالية ب 1000 دينار وذلك على خلفية الاحداث التي عرفتها المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الهادي النيفر بباردو في اطار الجولة 25 لسباق البطولة .وكان حكم المباراة وليد الجريدي اوقف مباراة الملعب التونسي والنجم الساحلي في الدقيقة 42 على خلفية القاء الحجارة والمقذوفات من بعض جماهير الملعب التونسي.ويشار إلى أن النجم كان متقدما في النتيجة بهدف دون مقابل .ومن جهة اخرى قرر مكتب الرابطة خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء معاقبة النادي الافريقي باللعب دون حضور الجمهور في 3 مباريات مع خطية مالية ب3000 دينار على خلفية اقدام جماهيره على رمي المقذوفات ما انجر عنه اصابة المنسق الاعلامي لمباراته الاخيرة المؤجلة لحساب الجولة 24 للبطولة ضد الترجي الرياضي .وسلطت الرابطة عقوبة التوبيخ ضد الترجي الرياضي مع خطية مالية قدرها 1500 دينار من اجل اشعال الشماريخ في مباراته ضد شبيبة القيروان لحساب الجولة 23 للبطولة .