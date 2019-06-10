المنتخب التونسي يجري اخر حصة تدريبية له قبل ملاقاة نظيره الكرواتي مساء الثلاثاء في ملعب مدينة فارازدين

Lundi 10 Juin 2019



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- افادت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية ان المنتخب التونسي اجرى اخر حصة تدريبية له اليوم الاثنين على ملعب مدينة فارازدين الكرواتية استعدادا للقاء الودي الذي سيجمع مساء الثلاثاء امام المنتخب الكرواتي وصيف بطل العالم وذكرت الجامعة ان الحصة دارت بمشاركة جميع اللاعبين وحضور رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء. ودامت الحصة التدريبية قرابة 75 دقيقة "في أجواء غلب فيها التركيز والجدية والسعي إلى تقديم أداء مشرف والعودة بنتيجة ايجابية".واكد المدرب الوطني ألان جيراس قبل الحصة التدريبية للصحافة رفقة اللاعب أيمن بن محمد على أهمية لقاء الغد "خاصة وان تشكيلة المنتخب الكرواتي ستكون معززة بنجوم الفريق وهو ما يشكل حافزا لعناصرنا لتقديم أداء يليق بالسمعة الطيبة لكرة القدم التونسية".وعبر أيمن بن محمد بدوره عن تقدير زملائه لقيمة المنافس وعزمهم على رفع التحدي وتقديم أداء مشرف.وقام الإطار الفني بوضع اللمسات الأخيرة على الرسم التكتيكي وتحديد ملامح التشكيلة الأساسية من خلال مباراة تطبيقية لتحسين التمركز الدفاعي والتنشيط الهجومي وسرعة افتكاك الكرة.ويذكر ان منتخب كرواتيا فاز في الاسبوع الماضي على منتخب بلاد الغال 2-1 ضمن المجموعة الخامسة في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 وينطلق اللقاء الودي غدا ضد المنتخب الكرواتي بملعب أدلكي هاريافيك بمدينة فارازدين على الساعة التاسعة الا ربع بالتوقيت المحلي (الثامنة الا ربع بتوقيت تونس) وسيكون منقولا على القناة الوطنية الثانية.وتندرج المقابلة الودية ضمن استعدادات نسور قرطاج لنهائيات كاس امم افريقيا بمصر 2019 حيث يخوض المنتخب التونسي الدور الاول للكاس القارة المقامة من 21 جوان الى 19 جويلية ضمن المجموعة الخامسة التي تضم كذلك منتخبات مالي وانغولا وموريتانيا.