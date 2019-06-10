رئيس وزراء اليونان يطلب حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

Lundi 10 Juin 2019
الأناضول - أثينا - طلب رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، الإثنين، من رئيس البلاد حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة؛ بعد أداء حزبه السيء في انتخابات البرلمان الأوروبي مايو/أيار الماضي.
وخلال لقاء جمعهما، قال تسيبراس للرئيس بروكوبيس بافلوبولوس: "بشعور تام بالمسؤولية، أطلب منكم حل البرلمان والدعوة لاجراء انتخابات وطنية لتجديد التفويض".
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات المقبلة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل عند انتهاء ولاية حكومة تسيبراس التي استمرت نحو 4 أعوام.
وجاء حزب سيريزا اليساري الحاكم بزعامة تسيبراس، في المرتبة الثانية في انتخابات البرلمان الأوروبي التي عقدت في 26 مايو باليونان.
فيما جاء حزب "الديمقراطية الجديدة" المعارض (محافظ) في المرتبة الأولى.
وتطلب الحكومة عقد الانتخابات المبكرة في 7 يوليو/ تموز المقبل أي بعد أقل من شهر.
وخلال لقاء جمعهما، قال تسيبراس للرئيس بروكوبيس بافلوبولوس: "بشعور تام بالمسؤولية، أطلب منكم حل البرلمان والدعوة لاجراء انتخابات وطنية لتجديد التفويض".
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات المقبلة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل عند انتهاء ولاية حكومة تسيبراس التي استمرت نحو 4 أعوام.
وجاء حزب سيريزا اليساري الحاكم بزعامة تسيبراس، في المرتبة الثانية في انتخابات البرلمان الأوروبي التي عقدت في 26 مايو باليونان.
فيما جاء حزب "الديمقراطية الجديدة" المعارض (محافظ) في المرتبة الأولى.
وتطلب الحكومة عقد الانتخابات المبكرة في 7 يوليو/ تموز المقبل أي بعد أقل من شهر.
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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