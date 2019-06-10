Radio Babnet Tunisie On Air: Sonia Mbarek - Twachih  

رئيس وزراء اليونان يطلب حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

Lundi 10 Juin 2019

Lundi 10 Juin 2019
الأناضول - أثينا - طلب رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، الإثنين، من رئيس البلاد حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة؛ بعد أداء حزبه السيء في انتخابات البرلمان الأوروبي مايو/أيار الماضي.

وخلال لقاء جمعهما، قال تسيبراس للرئيس بروكوبيس بافلوبولوس: "بشعور تام بالمسؤولية، أطلب منكم حل البرلمان والدعوة لاجراء انتخابات وطنية لتجديد التفويض".


وكان من المفترض أن تجري الانتخابات المقبلة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل عند انتهاء ولاية حكومة تسيبراس التي استمرت نحو 4 أعوام.

وجاء حزب سيريزا اليساري الحاكم بزعامة تسيبراس، في المرتبة الثانية في انتخابات البرلمان الأوروبي التي عقدت في 26 مايو باليونان.

فيما جاء حزب "الديمقراطية الجديدة" المعارض (محافظ) في المرتبة الأولى.

وتطلب الحكومة عقد الانتخابات المبكرة في 7 يوليو/ تموز المقبل أي بعد أقل من شهر.

  
  
     
  
festival-0cdb65413cacf2597c360a6fa037ef01-2019-06-10 20:27:25






0 de 0 commentaires pour l'article 183699



En continu

الاثنين 10 جوان 2019 | 6 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:05 19:40 16:10 12:26 04:59 03:04
21°
 21° % 83 :الرطــوبة
تونــس 19°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
21°-1928°-2029°-2132°-2239°-23
  • Avoirs en devises
    13115,9

  • (10 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,32945 DT        1$ =2,98241 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 juin)   751,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560197344|183699 310|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires