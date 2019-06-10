مصرع شخص في اصطدام مروحية بأحد مباني نيويورك

Lundi 10 Juin 2019
الأناضول - عبد الجبار أبوراس - لقي شخص على الأقل مصرعه، مساء الإثنين، في حادث اصطدام مروحية بأحد مباني منهاتن في مدينة نيويورك الأمريكية.
ونقلت شبكة "إن بي سي نيويورك" الأمريكية عن السلطات المحلية أن مروحية نفذت عملية هبوط اضطراري على سقف مبنى من 54 طابقًا يضم مكاتب وسط مانهاتن.
وأوضح المصدر أن الحادث تسبب باندلاع حريق موديًا بحياة شخص على الأقل.
وأوعزت سلطات المدينة بإخلاء المبنى على الفور.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن مانهاتن شهدت في السنوات الأخيرة العديد من حوادث اصطدام الطائرات الصغيرة بناطحات السحاب في المنطقة.
ونقلت شبكة "إن بي سي نيويورك" الأمريكية عن السلطات المحلية أن مروحية نفذت عملية هبوط اضطراري على سقف مبنى من 54 طابقًا يضم مكاتب وسط مانهاتن.
وأوضح المصدر أن الحادث تسبب باندلاع حريق موديًا بحياة شخص على الأقل.
وأوعزت سلطات المدينة بإخلاء المبنى على الفور.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن مانهاتن شهدت في السنوات الأخيرة العديد من حوادث اصطدام الطائرات الصغيرة بناطحات السحاب في المنطقة.
En continu
- 14:39 عيّنة من إعلام تونس !
- 11:37 درجات الحرارة في ارتفاع
- Hier 21:57 البرتغال تتوّج ببطولة دوري الأمم الأوروبية
- Hier 20:31 سبب ترحيل بعثة الإذاعة والتلفزة من كرواتيا
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:05
|19:40
|16:10
|12:26
|04:59
|03:04
|
21°
|21°
|% 83
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|21°-19
|28°-20
|29°-21
|32°-22
|39°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 86 761) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 74 381) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 502) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 087) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 018) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 42 011) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 41 460) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 40 028) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 36 387) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 637) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 206) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 631) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 365) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 912) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 517) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 958) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 505) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 471) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
( 31 321) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
( 30 003) مسافرة تثور في وجه الغنوشي في الطا
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: التوقيع رسميا على مشاركة تونس في التظاهرة الكونية ''إكسبو دبي 2020''