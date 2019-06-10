لا تأثير لواقعة نهائي رابطة الابطال على المنتخب وسنؤكد تفوقنا على الوداد (انيس البدري)

Lundi 10 Juin 2019
وات - وصف مهاجم الترجي الرياضي التونسي أنيس البدري قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بإعادة مباراة الإياب للدور النهائي لمسابقة رابطة أبطال أفريقيا امام الوداد البيضاوي المغربي بالظالم غير أنه شدد على جاهزية فريقه لتأكيد تفوقه.
وقال البدري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "إن ما حدث خلال نهائي رابطة الأبطال في ملعب رادس من أحداث أدت إلى توقف المباراة قبل الأوان لم يكن منتظرًا بالمرة" مضيفا "كنا نعتقد أن المباراة ستستأنف بعد توضيح المشكلة بسبب تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) لكن فوجئنا بلاعبي الوداد البيضاوي ينسحبون والحكم يعلن نهاية المباراة وتتويجنا بالكأس".
وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرر في اجتماع طارئ للجنة الطوارئ في باريس يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين إعادة مباراة الإياب بين الفريقين خارج تونس بسبب عدم توفر شروط الأمن والسلام.
وقال البدري "قرار إعادة المباراة هو ظالم في حقنا باعتبار أننا متوجون على المستطيل الأخضر بعد الفوز في مجموع المباراتين (2-1) ورغم ذلك لا نخشى إعادة المباراة وهي ليست هاجسا لنا لأننا أفضل من المنافس وسنؤكد ذلك مرة ثانية على الميدان" متابعا "ننتظر الإعلان عن موعد المباراة المعادة والفاصلة ونحن جاهزون لتأكيد تتويجنا باللقب القاري الثاني على التوالي".
وكان الحكم الغامبي باكاري غاساما أنهى مباراة الترجي والوداد في ملعب رادس يوم 31 ماي الماضي بعد توقف دام لنحو 90 دقيقة منذ الدقيقة 60 عندما كان الترجي متقدما بهدف دون رد ليحتسب حينها النهائي لفائدة الترجي بانسحاب الوداد.
وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهابا في الرباط.
واستبعد أنيس البدري إمكانية أن تلقي أحداث النهائي بظلالها على استعدادات المنتخب التونسي لنهائيات كاس أمم أفريقيا 2019 بمصر لا سيما وأنه يضم خمسة لاعبين من الترجي قائلا في هذا السياق "استبعد ذلك لأن لكل مسابقة ظروف إعدادها، نحن نركز حاليا على مشاركتنا في النهائيات القارية وبمجرد التحاقنا بتربص المنتخب لم نفكر في مباراة الوداد البيضاوي التي سننتظر فقط موعدها دون أن تأخذ اهتمامنا خلال كاس الأمم الأفريقية بمصر".
ويخوض المنتخب التونسي منافسات "الكان" في المجموعة الخامسة مع منتخبات مالي وأنغولا وموريتانيا.
وقال البدري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "إن ما حدث خلال نهائي رابطة الأبطال في ملعب رادس من أحداث أدت إلى توقف المباراة قبل الأوان لم يكن منتظرًا بالمرة" مضيفا "كنا نعتقد أن المباراة ستستأنف بعد توضيح المشكلة بسبب تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) لكن فوجئنا بلاعبي الوداد البيضاوي ينسحبون والحكم يعلن نهاية المباراة وتتويجنا بالكأس".
وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرر في اجتماع طارئ للجنة الطوارئ في باريس يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين إعادة مباراة الإياب بين الفريقين خارج تونس بسبب عدم توفر شروط الأمن والسلام.
وقال البدري "قرار إعادة المباراة هو ظالم في حقنا باعتبار أننا متوجون على المستطيل الأخضر بعد الفوز في مجموع المباراتين (2-1) ورغم ذلك لا نخشى إعادة المباراة وهي ليست هاجسا لنا لأننا أفضل من المنافس وسنؤكد ذلك مرة ثانية على الميدان" متابعا "ننتظر الإعلان عن موعد المباراة المعادة والفاصلة ونحن جاهزون لتأكيد تتويجنا باللقب القاري الثاني على التوالي".
وكان الحكم الغامبي باكاري غاساما أنهى مباراة الترجي والوداد في ملعب رادس يوم 31 ماي الماضي بعد توقف دام لنحو 90 دقيقة منذ الدقيقة 60 عندما كان الترجي متقدما بهدف دون رد ليحتسب حينها النهائي لفائدة الترجي بانسحاب الوداد.
وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهابا في الرباط.
واستبعد أنيس البدري إمكانية أن تلقي أحداث النهائي بظلالها على استعدادات المنتخب التونسي لنهائيات كاس أمم أفريقيا 2019 بمصر لا سيما وأنه يضم خمسة لاعبين من الترجي قائلا في هذا السياق "استبعد ذلك لأن لكل مسابقة ظروف إعدادها، نحن نركز حاليا على مشاركتنا في النهائيات القارية وبمجرد التحاقنا بتربص المنتخب لم نفكر في مباراة الوداد البيضاوي التي سننتظر فقط موعدها دون أن تأخذ اهتمامنا خلال كاس الأمم الأفريقية بمصر".
ويخوض المنتخب التونسي منافسات "الكان" في المجموعة الخامسة مع منتخبات مالي وأنغولا وموريتانيا.
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Par:kamelwww (France )
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