ائتلاف المكابرة الثورية..

Dimanche 09 Juin 2019



كتب القيادي في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي " 7جوان 2019، يوم تاريخيّ في مسار الثّورة. الائتلاف يتمأسس، أوّل اجتماع للهيئة التّسييريّة، تكوين اللّجان، والانطلاق في الإعداد المادّي للقائمات الانتخابيّة.تونس تتوحّد، والثّورة تستعيد رجالها."، كتب العلوي عن التأسيس وعن التسيير وعن القائمات الانتخابية، ثم لا شيء عن فلسفة الاستقطاب والشرائح المستهدفة والتقرب الى الشارع بل التودد له بل التزلف، لا شيء عن نزول العترة من برجها الثوري النقي، لتنافس المنجل التجمعي في حصد كتل الإحباط الغزيرة، لا شيء عن مغادرة الحرس الثوري للمسبح السبعطاشي البراق، ومن ثم التوجه صوب الغدران والبِرك والڨلت، لا شيء عن صراع الشوارع و الاحياء والازقة وانتزاع الرهط والفئة من أفواه الذئاب النوفمبرية،ومغازلة الاسرة والشباب والشيوخ واستمالة النساء والفتيات.. وكأننا أمام دعاية فوقية تقول لكل محبي الثورة ومن تخالجهم انفاس سبعطاش اربعطاش، ها نحن أسسنا لكم ائتلافكم فتعالوا إليه وكفى! وكأن رعيل التأسيس وقع في الخلط بين الصعود الى مستوى لغة الشعب، لغة السهل الممتنع وبين الخوف من مستنقعات الشعبوية، وحتى الذين سبق واستنكفوا من الشعبوية انتهوا وليمة للذين استغرقتهم الشعبوية، والحل يكمن في تهذيب الشعبوية والانخراط في مجاهلها، وبالتأكيد لا يكمن الحل في ترك هذا الحقل الخصب المتداخل المبعثر المؤثر دون الاقتراب منه ومحاولة التجاوب معه بأدوات ذكية، بحيث لا تهجره ولا يستغرقك فيغمرك، هي منزلة بين المنزلتين، تفرض الاعتراف بالشعبوية كعامل مهم في سياسة العولمة الشقية، مع الاحتفاظ بمسافة الأمان.وكأني به ائتلاف الفهم والوعي والحس والفكرة و العبرة.. كل هذا لا يمثل 10% من الكتلة الانتخابية، وعليه وجب النزول أو الصعود او التوجه أو الالتفات الى الغـــــــــاشي، لابد من خطاب يصل الى الغاشي يتحدث بلغة الغاشي يستميل الغاشي، وإلا فإنها نخبة جميلة وثورية لذيذة مدعومة بقاعدة راقية مهذبة لطيفة مثقفة تحافظ على خصائصها الثورية النقية وتخشى على سبعطاش من الغثاء!!! بينما أكثر ما تحتاجه سبعطاش ديسمبر ذاك الغثاء الكثير الذي يعرض نفسه على القبائل الحزبية، يبحث عن ضالته.. خلّص الشعوبية من الكذب وانخرط فيها بقوة، اقترب أكثر من الغثاء، ادخل في صداقة عميقة وحتى فجة مع الغاشي، فسبعطاش ديسمبر لا تحتاج الى تنقية صفوفها، ثماني سنوات كافية لنحت الشخصية السبعطاشية، سبعطاش ديسمبر تحتاج إلى وفادة جديدة، الى تعزيز صفوفها بالغاشي الوطني بالغثاء الذي يترقب جرعة صغيرة تدفعه الى باحة الثورة، ولنذكر انه وفي صبيحة 17 ديسمبر كنا بأسرنا من فصيلة الغاشي، كنا من فصيلة الغثاء، حتى إذا لسعنا عود الثقاب، انتبهنا من غثائنا، وهمنا في ملكوت الثورة، كما هامت رابعة في ملكوت الله.هل يدرك ائتلاف الكرامة، أن فاطمة المسدي والتبيني والقوبنطيني ولمياء مليح، هم الآن تحت قبة البرلمان بقرارات شعبية، وان نبيل القروي وحزب عبير يتقدمان في سبر الآراء بقرار سيغماوي زرقاوي، وان طارق الكحلاوي وسليم بن حميدان وعبد الرؤوف العيادي وعدنان منصر خارج قبة باردو نتيجة اضطرابات أصابت الصف الثوري في غدده التواصلية!!! لذلك لا مناص من عملية شاملة تستهدف اعادة توزيع الخطاب الثوري بطريقة تمكنه من الحديث بفاعلية مع الطبقة الوسطى المبزّعة في شوارع وفضاءات هذا الوطن.. علينا ان نفكك اللغز المحير، لماذا نقدم الى الوطن سيف الدين مخلوف فيخرج من صندوق الاقتراع ابراهيم القصاص، ولماذا نرسل الاعلامية حليمة الهمامي فتعلن هيئة الانتخابات انها نادية زنغر !!!