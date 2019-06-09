نادال يتوّج بـ''رولان غاروس'' للمرة 12 في تاريخه

Dimanche 09 Juin 2019
الأناضول - توّج الإسباني رافائيل نادال، الأحد، بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) للمرة الثانية عشر في تاريخه والثالثة على التوالي.
وتغلب نادال على النمساوي دومينيك ثيم في المباراة النهائية للبطولة بثلاث مجموعات لمجموعة بواقع 6-3 و5-7 و6-1 و6-1.
وواصل نادال سلسلة تغريده على قائمة أكثر اللاعبين تتويجا بلقب "رولان غاروس" بإجمالي 12 لقبا، يليه البرازيلي جوستافو كويرتن برصيد 3 ألقاب.
وتعد بطولة فرنسا الدولية، إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، حيث انطلقت فعالياتها في 26 مايو/أيار الماضي، لتنتهي اليوم، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 7 ملايين و984 ألف دولار.
3 أرقام لنادال بعد تربعه على عرش "رولان غاروس"
حقق الإسباني رافائيل نادال، الأحد، 3 أرقام بعد نجاحه في التتويج بلقب بطولة "رولان غاروس" عقب تغلبه في النهائي على النمساوي دومينيك ثيم بثلاث مجموعة لمجموعة.
وجاءت الأرقام على النحو التالي:
- بات نادال لاعب التنس الوحيد في التاريخ سواء في منافسات الرجال أو السيدات، الذي تمكن من التتويج بلقب بطولة "رولان غاروس" 12 مرة، ليفض الشراكة مع مارجريت كورت والتي سبق وأن توجت بلقب أستراليا المفتوحة 11 مرة من قبل.
- قلص نادال الفارق بينه وبين السويسري روجر فيدرر في قائمة أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات الأربع الكبرى، حيث يملك الأخير في رصيده 20 لقبًا مقابل 18 لقبًا للأول.
- واصل نادال سيطرته على "رولان غاروس"، محققًا الانتصار رقم 93 في مسيرته الاحترافية في البطولة مقابل تعرضه لهزيمتين فقط.
وتغلب نادال على النمساوي دومينيك ثيم في المباراة النهائية للبطولة بثلاث مجموعات لمجموعة بواقع 6-3 و5-7 و6-1 و6-1.
وواصل نادال سلسلة تغريده على قائمة أكثر اللاعبين تتويجا بلقب "رولان غاروس" بإجمالي 12 لقبا، يليه البرازيلي جوستافو كويرتن برصيد 3 ألقاب.
وتعد بطولة فرنسا الدولية، إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، حيث انطلقت فعالياتها في 26 مايو/أيار الماضي، لتنتهي اليوم، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 7 ملايين و984 ألف دولار.
3 أرقام لنادال بعد تربعه على عرش "رولان غاروس"
حقق الإسباني رافائيل نادال، الأحد، 3 أرقام بعد نجاحه في التتويج بلقب بطولة "رولان غاروس" عقب تغلبه في النهائي على النمساوي دومينيك ثيم بثلاث مجموعة لمجموعة.
وجاءت الأرقام على النحو التالي:
- بات نادال لاعب التنس الوحيد في التاريخ سواء في منافسات الرجال أو السيدات، الذي تمكن من التتويج بلقب بطولة "رولان غاروس" 12 مرة، ليفض الشراكة مع مارجريت كورت والتي سبق وأن توجت بلقب أستراليا المفتوحة 11 مرة من قبل.
- قلص نادال الفارق بينه وبين السويسري روجر فيدرر في قائمة أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات الأربع الكبرى، حيث يملك الأخير في رصيده 20 لقبًا مقابل 18 لقبًا للأول.
- واصل نادال سيطرته على "رولان غاروس"، محققًا الانتصار رقم 93 في مسيرته الاحترافية في البطولة مقابل تعرضه لهزيمتين فقط.
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Par:aziz75 (France )
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