الأيقونة التي تحولت إلى مرتزقة..

Dimanche 09 Juin 2019



فجأة لم تعد المذيعة والممثلة علاء الفارس نجمة النجوم وأيقونة الشاشة وجميلة الجميلات، فجأة تغير رأي النقاد الذين قالوا بأنها الوجه الأفضل والاطلالة الأبسط ووصفوها بالأيقونة وقالوا انها اعلامية تجمع بين سحر البسمة وسحر الكلمة، بعض شعراء العامية في السعودية ألفوا فيها القصائد، بعض الأمراء سير إليها وساطات لأغراض غريزية من النوع البدائي.. فجأة أصبحت هذه السيدة الاردنية التي فتنت أنصار امبراطورية الاعلام السعودي، مرتزقة متسلقة فاشلة انتشلتها الإعلام السعودي من العدم وصنع منها نجمة فتنكرت للمعروف! فجأة اصبحت علاء الفارس امرأة غير جميلة بل وبشعة لكن عمليات التجميل المتكررة التي أجريت لها اخرجتها في ذلك المظهر الخادع، والغريب ان من سوق سابقا لجمالها الطبيعي وعرض عليها الملايين مقابل ومضات إشهارية، يسوق اليوم لفضل جراحة التجميل في إخفاء بشاعة الصحفية الاردنية!!اعلامية أردنية عبرت عن انزعاجها من تحويل وجهة القدس، قامت عليها الدنيا ولم تقعد، وصدرت الأوامر من الديوان الملكي بإيقافها عن أي نشاط حتى يقرر ولي الامر في شانها ما يليق بها وهي التي تمردت على الزريبة الإعلامية ولم تردد مع القطيع الغثاء المطلوب والمسموح به، لقد سمحت لنفسها بالوقوف دقيقة صمت على الشرف العربي الذي هتكته صفقة القدس، فلحقها غضب ملوك العرب عبيد الغرب سدنة صفقة القرن."ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا… الليلة ندين وغدا نغني "هلا بالخميس"، قبل هذه التدوينة كانت الملاك علاء، وبعد هذه التدوينة اصبحت الحمقاء علاء، واثر إعلانها الانضمام الى شبكة الجزيرة تحولت الى الشيطان علاء! وعلينا ان نترقب، ربما ذكرت هذه الاعلامية في سياق برامجها المقبلة الثورات العربية بخير، ولعلها اشارت الى الانقلابات العسكرية والمجازر والديمقراطية، حينها ستصبح علاء بن لادن او ابو بكر الفارس، او أي من الماركات التجارية العالمية التي تتمعش من عائداتها أنظمة القمع العربية.انتهت عقود الملايين، وسحبوا حقوق الايقونة من علاء، وحولوها الى شمعونة او شارونة، وقال كبيرهم حين سئل عن التدوينة وانه يمكن تجاوزها، وليست بتلك الحدة، قال ان المشكلة ليست في التدوينة، بل في العقلية التي خطت التدوينة، والتي يمكن ان تفتح الباب أمام التسيب!!! أي نعم أمام التسيب! هي العين الحمراء إذا، وكما يقول المثل التونسي "الكلام عليك والمعنى على جارك" ففي حضرة اعلام الملوك والسلاطين يعتبر الخروج عن القطيع نوعا من التسيب المضر بتناغم الغثاء او النهيق او النعيق، بحيث يستوجب على المذيعة ان تتحول الى روبوت، تستسلم الى اشغال المكياج ثم تنخرط في ترديد ما يطلبه رب الاسطبل، صاحب الشعير والبرسيم.ولان الهستيريا بلغت اشدها، وحال تعاقدت علاء الفارس مع قناة الجزيرة، قامت قناة الضفرة بإيقاف البث للمسلسل الاردني صبر العذوب، وجاء على موقع القناة "تعتذر قناة الظفرة من الجمهور الكريم عن الاستمرار في عرض مسلسل صبر العذوب وذلك بسبب انضمام بطلة المسلسل لقناة الجزيرة التي تنشر الإرهاب والكراهية والفوضى في الوطن العربي"، ثم أعلن قناة اماراتية اخرى عن توقيف نفس المسلسل بنفس الحجج "تعتذر قناة بينونة من متابعين برنامج صبر العذوب عن إيقاف البرنامج بسبب انضمام بطلة المسلسل لـ قناة الجزيرة التي تنشر الإرهاب والكراهية والفوضى في العالم"، ولم يتردد الكاتب السعودي عبد الرحمان اللاحم في تقديم الواجب المهين، حين غرد "الم أقل لكم أيها الناس ؟ هاهي المرتزقة تعلن أنها ستلتحق بوكر المرتزقة والخونة؛ قناة الجزيرة! ألا يحسُ بالعار من دعمها؟من قاتل ليعيدها لقنواتنا؟من هاجمنا لأننا صرخنا في وجهها يوم أن تعدت على قيادتنا و ترابنا الوطني ؟ إني لأجدُ رائحة المرتزقة على بعد الف ميل ولله الحمد".وكانت الإعلامية الأردنية حسمت امر انتقاله الى الجزيرة في تدوينة نشرتها أواخر الشهر الماضي جاء فيها"شكرا من القلب على الردود الجميلة على خبر قرب انطلاق برنامجي مع او ضد على قناة بي ان ... اتمنى ان ينال إعجابكم .. لكن في مرحلة ما يقودنا الحنين للبدايات .. ربما لأن لها طعم ٌ مختلف .. الحنين يعيدني الى شغف الأخبار .. عودة للميدان واستديو الأخبار من خلال شاشة الجزيرة".