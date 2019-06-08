ماليزيا.. حظر الأجهزة الرقمية في اجتماعات مجلس الوزراء

Samedi 08 Juin 2019
الأناضول - كوالالمبور/ عمر فاروق يلماز - قررت الحكومة الماليزية، حظر الأجهزة الرقمية في اجتماعات مجلس الوزراء واللقاءات الهامة على مستوى الدولة.
جاء ذلك في تصريح لمدير وحدة الأمن القومي التابعة للحكومة بماليزيا، سانوسي سيدك، السبت.
وقال سيدك "بناء على قرار حكومي، سيتم حظر الأجهزة الرقمية التي تتمتع بخاصية التسجيل، مثل الهواتف الذكية، خلال اللقاءات رفيعة المستوى في الدولة، وفي مقدمتها اجتماعات مجلس الوزراء.
وأوضح أن الحظر لن يقتصر على الهواتف الذكية، بل سيشمل أيضًا أجهزة رقمية أخرى من قبيل الأقلام الذكية والكاميرات والحواسيب اللوحية.
وبيّن سيدك أنه يتوجب القيام بمثل هذه الإجراءات في إطار قانون أسرار الدولة من أجل الحيلولة دون تسريب المعلومات خلال اللقاءات رفيعة المستوى.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.
جاء ذلك في تصريح لمدير وحدة الأمن القومي التابعة للحكومة بماليزيا، سانوسي سيدك، السبت.
وقال سيدك "بناء على قرار حكومي، سيتم حظر الأجهزة الرقمية التي تتمتع بخاصية التسجيل، مثل الهواتف الذكية، خلال اللقاءات رفيعة المستوى في الدولة، وفي مقدمتها اجتماعات مجلس الوزراء.
وأوضح أن الحظر لن يقتصر على الهواتف الذكية، بل سيشمل أيضًا أجهزة رقمية أخرى من قبيل الأقلام الذكية والكاميرات والحواسيب اللوحية.
وبيّن سيدك أنه يتوجب القيام بمثل هذه الإجراءات في إطار قانون أسرار الدولة من أجل الحيلولة دون تسريب المعلومات خلال اللقاءات رفيعة المستوى.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.
En continu
- Hier 22:37 محكمة أمريكية ترفض الإفراج عن جورج نادر
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:04
|19:39
|16:10
|12:25
|04:59
|03:05
|
32°
|29°
|% 49
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|29°-23
|41°-29
|28°-21
|29°-22
|30°-21
Follow @babnet_Tunisie
( 74 314) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 444) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 68 518) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 65 872) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 53 970) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 50 206) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 40 968) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 40 271) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 39 867) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 38 213) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 36 342) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 555) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 167) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 283) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 233) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 33 864) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 461) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 918) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 450) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 259) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:karimyousef (France )
Sur: الباحثة Anne wolf :لزهر العكرمي أخبرني سنة 2014 أن قوس حركة النهضة سيغلق تماما كما أغلق قوس الإخوان في مصر