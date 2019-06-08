كاس تونس لكرة اليد : اليوم بقاعة رادس نهائي الاكابر والكبريات

Samedi 08 Juin 2019
وات - تحتضن القاعة الأولمبية برادس بعد ظهر اليوم السبت نهائي كأس تونس لكرة اليد في صنفي الكبريات والأكابر وفق البرنامج التالي :
قاعة رادس نهائي الكبريات س 15 / الجمعية النسائية بصفاقس - النادي الافريقي التحكيم : عزابي / عبد اللطيف
نهائي الاكابر س 17 و30د / الترجي الرياضي - نادي ساقية الزيت التحكيم : حناشي / عليات
قاعة رادس نهائي الكبريات س 15 / الجمعية النسائية بصفاقس - النادي الافريقي التحكيم : عزابي / عبد اللطيف
نهائي الاكابر س 17 و30د / الترجي الرياضي - نادي ساقية الزيت التحكيم : حناشي / عليات
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Par:lahache (Tunisia )
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