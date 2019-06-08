ترامب في تغريدة أثارت ردودا إعلامية ساخرة: القمر جزء من المريخ!

Samedi 08 Juin 2019
الأناضول - اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن "القمر جزء من المريخ"، في تعليق لقي ردودا إعلامية ساخرة.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر : "نظرا لكل الأموال التي ننفقها، ينبغي لناسا ألا تتحدث عن الذهاب إلى القمر، فقد فعلنا ذلك قبل 50 عاما".
وأضاف: "ينبغي لها التركيز على الأمور الأكبر التي نفعلها، بما في ذلك المريخ، الذي يشكل القمر جزءا منه، إلى جانب الدفاع والعلوم".
ولم يكشف ترامب عما يقصده بذلك، إلا أن هذه التغريدة أثارت ردودا إعلامية ساخرة.
وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية، إنها لم تتلقَ ردا من "ناسا" حول ما إذا كان القمر جزءا من المريخ بالفعل.
وكانت ناسا قد أعلنت في مارس/ آذار الماضي، أنها تعتزم إرسال رواد فضاء أمريكيين مجددا إلى القمر بحلول عام 2024.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر : "نظرا لكل الأموال التي ننفقها، ينبغي لناسا ألا تتحدث عن الذهاب إلى القمر، فقد فعلنا ذلك قبل 50 عاما".
وأضاف: "ينبغي لها التركيز على الأمور الأكبر التي نفعلها، بما في ذلك المريخ، الذي يشكل القمر جزءا منه، إلى جانب الدفاع والعلوم".
ولم يكشف ترامب عما يقصده بذلك، إلا أن هذه التغريدة أثارت ردودا إعلامية ساخرة.
وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية، إنها لم تتلقَ ردا من "ناسا" حول ما إذا كان القمر جزءا من المريخ بالفعل.
وكانت ناسا قد أعلنت في مارس/ آذار الماضي، أنها تعتزم إرسال رواد فضاء أمريكيين مجددا إلى القمر بحلول عام 2024.
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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