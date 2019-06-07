تقديم القميص الجديد للمنتخب يوم السبت

Vendredi 07 Juin 2019



باب نات

- أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنه سيقع يوم السبت 8 جوان 2019 الكشف عن القميص الجديد الذي سيرتديه نسور قرطاج خلال كأس أمم إفريقيا 2019.ويشرف رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم على الحفل الذي سيقام بالمناسبةصباح السبت بحضور أعضاء المكتب الجامعي والإطار الإداري والفني ولاعبي المنتخب وممثل شركة الأزياء الجديدة التي ستتولى إكساء فريقنا الوطني.