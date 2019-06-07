الان جيراس: مبارة مفيدة استخلصنا منها العبر والجاهزية البدنية للاعبين كانت متفاونة

Vendredi 07 Juin 2019
وات - قال المدرب الان جيراس عقب فوز المنتخب الوطني لكرة القدم مساء اليوم برادس بنتيجة 2- صفر على نظيره العراقي في مباراة ودية تحضيرية لنهائيات كاس امم افريقيا 2019 ان المنتخب التونسي خاض اليوم مباراة تحضيرية في سياق الاعداد لنهائيات كاس امم افريقيا لكرة القدم وقد شارك فيها اللاعبون بجاهزية بدنية متفاوتة من لاعب الى اخر .
واكد جيراس مدرب المنتخب التونسي على ان المباراة كانت مفيدة من جهة انها مكنت من استخلاص بعض العبر والاستنتاجات "سنستغلها في المقابلات التحضيرية المقبلة وستكون من المقاييس في اتجاه تحديد قائمة اللاعبين التي سيتم الاعلان عنها بعد اربعة ايام".
وحول امكانية تشريك بعض اللاعبين الاولمبيين ضمن المنتخب في نهائيات كاس امم افريقيا 2019 قال جيراس انه اعطى لعدد منهم فرصة اختبارية من خلال المشاركة في المباراة اليوم واعتبر ان بعضهم يملك امكانيات حققية لكنه استبعد امكانية تشريكهم في نهائيات كاس الامم الافريقية 2019 .
ولاحظ انه من السابق لاوانه تشريكهم في النهائيات الافريقية باعتبار انهم من مواليد 2002 و2001 وهم في حاجة لمزيد الحماية قبل تشريكهم في التظاهرات الكبرى.
ومن ناحية اخرى لاحظ ان اللاعبين ذوي الطابع الهجومي يخيرون عادة حرية التحرك والمبادرة فوق الميدان مشيرا الى ان حرية تحرك كل من يوسف المساكني ووهبي الخزري في مبارة اليوم تاتي في هذا السياق مشددا على انه وجب اعتماد التنظيم اللازم وسط الفريق لتحقيق ذلك .
واكد جيراس مدرب المنتخب التونسي على ان المباراة كانت مفيدة من جهة انها مكنت من استخلاص بعض العبر والاستنتاجات "سنستغلها في المقابلات التحضيرية المقبلة وستكون من المقاييس في اتجاه تحديد قائمة اللاعبين التي سيتم الاعلان عنها بعد اربعة ايام".
وحول امكانية تشريك بعض اللاعبين الاولمبيين ضمن المنتخب في نهائيات كاس امم افريقيا 2019 قال جيراس انه اعطى لعدد منهم فرصة اختبارية من خلال المشاركة في المباراة اليوم واعتبر ان بعضهم يملك امكانيات حققية لكنه استبعد امكانية تشريكهم في نهائيات كاس الامم الافريقية 2019 .
ولاحظ انه من السابق لاوانه تشريكهم في النهائيات الافريقية باعتبار انهم من مواليد 2002 و2001 وهم في حاجة لمزيد الحماية قبل تشريكهم في التظاهرات الكبرى.
ومن ناحية اخرى لاحظ ان اللاعبين ذوي الطابع الهجومي يخيرون عادة حرية التحرك والمبادرة فوق الميدان مشيرا الى ان حرية تحرك كل من يوسف المساكني ووهبي الخزري في مبارة اليوم تاتي في هذا السياق مشددا على انه وجب اعتماد التنظيم اللازم وسط الفريق لتحقيق ذلك .
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Par:essoltan (France )
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