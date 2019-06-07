ترامب: المكسيك ستدفع 5% رسوما جمركية اعتبارا من الإثنين

Vendredi 07 Juin 2019
الأناضول - واشنطن - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك حول ضبط الهجرة غير النظامية، فإن الأخيرة ستدفع رسوما جمركية بنسبة 5 بالمئة اعتبارا من الإثنين المقبل.
جاء ذلك في تغريدة له على "تويتر"، الجمعة.
وأشار إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق مع المكسيك، فإن الولايات المتحدة ستبدأ شراء المنتجات الزراعية منها، مؤكدا وجود فرصة جيدة للاتفاق معها.
وانتقد ترامب، الديمقراطيين بخصوص سياسات الهجرة للولايات المتحدة، قائلا: "لا يفعل الديمقراطيون شيئا جيدا وملموسا بشأن مشروع قانون الهجرة".
ونهاية مايو/أيار الماضي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على المنتجات القادمة من المكسيك، بهدف الحيلولة دون تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المشتركة.
وقال في تغريدة حينها: "اعتبارا من 10 يونيو (حزيران)، سيبدأ فرض رسوم جمركية بنسبة 5 بالمئة على كافة المنتجات القادمة من المكسيك، وهذا الإجراء سيستمر حتى توقف تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى بلدنا".
وأضاف: "هذه الرسوم الجمركية ستزداد تدريجيا إلى حين حل مشكلة الهجرة غير القانونية".
جاء ذلك في تغريدة له على "تويتر"، الجمعة.
وأشار إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق مع المكسيك، فإن الولايات المتحدة ستبدأ شراء المنتجات الزراعية منها، مؤكدا وجود فرصة جيدة للاتفاق معها.
وانتقد ترامب، الديمقراطيين بخصوص سياسات الهجرة للولايات المتحدة، قائلا: "لا يفعل الديمقراطيون شيئا جيدا وملموسا بشأن مشروع قانون الهجرة".
ونهاية مايو/أيار الماضي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على المنتجات القادمة من المكسيك، بهدف الحيلولة دون تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المشتركة.
وقال في تغريدة حينها: "اعتبارا من 10 يونيو (حزيران)، سيبدأ فرض رسوم جمركية بنسبة 5 بالمئة على كافة المنتجات القادمة من المكسيك، وهذا الإجراء سيستمر حتى توقف تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى بلدنا".
وأضاف: "هذه الرسوم الجمركية ستزداد تدريجيا إلى حين حل مشكلة الهجرة غير القانونية".
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Par:slimene (France )
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