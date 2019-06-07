قدم: فوز كاسح لفرنسا في بداية المشوار بمونديال السيدات

Vendredi 07 Juin 2019
الأناضول - استهل المنتخب الفرنسي، الجمعة، مشواره في بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم المقامة بفرنسا بانتصار كبير.
وتغلبت سيدات فرنسا على كوريا الجنوبية برباعية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة العالمية.
بذلك، انتزعت سيدات فرنسا أول ثلاث نقاط لهن في بداية المشوار بالبطولة العالمية.
وتقام غدًا السبت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث تلعب سيدات نيجيريا مع النرويج.
أنهت سيدات فرنسا الشوط الأول لصالحهن بثلاثية نظيفة سجلتها أوجيني لو سومر و ويندي رينارد (هدفين) في الدقائق 9 و35 و45.
وأضافت سيدات فرنسا الهدف الرابع في الدقيقة 85 عن طريق اماندين هنري.
وتغلبت سيدات فرنسا على كوريا الجنوبية برباعية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة العالمية.
بذلك، انتزعت سيدات فرنسا أول ثلاث نقاط لهن في بداية المشوار بالبطولة العالمية.
وتقام غدًا السبت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث تلعب سيدات نيجيريا مع النرويج.
أنهت سيدات فرنسا الشوط الأول لصالحهن بثلاثية نظيفة سجلتها أوجيني لو سومر و ويندي رينارد (هدفين) في الدقائق 9 و35 و45.
وأضافت سيدات فرنسا الهدف الرابع في الدقيقة 85 عن طريق اماندين هنري.
En continu
- Hier 23:06 قتلى وجرحى في مواجهات قبلية جنوبي ليبيا
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:03
|19:38
|16:09
|12:25
|04:59
|03:05
|
26°
|24°
|% 50
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|24°-22
|39°-24
|40°-28
|31°-21
|31°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 74 288) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 413) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 65 770) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 53 955) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 53 272) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 50 171) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 40 688) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 944) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 39 827) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 38 198) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 36 325) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 537) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 158) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 260) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 006) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 33 846) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 444) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 902) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 436) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 248) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:slimene (France )
Sur: خلال محاكمتها... أم لاطفال عائدة من صفوف داعش المقاتلين يتعاطون الخمر والمخدرات