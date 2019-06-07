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قدم: فوز كاسح لفرنسا في بداية المشوار بمونديال السيدات

Vendredi 07 Juin 2019

Vendredi 07 Juin 2019
الأناضول - استهل المنتخب الفرنسي، الجمعة، مشواره في بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم المقامة بفرنسا بانتصار كبير.

وتغلبت سيدات فرنسا على كوريا الجنوبية برباعية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة العالمية.


بذلك، انتزعت سيدات فرنسا أول ثلاث نقاط لهن في بداية المشوار بالبطولة العالمية.

وتقام غدًا السبت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث تلعب سيدات نيجيريا مع النرويج.

أنهت سيدات فرنسا الشوط الأول لصالحهن بثلاثية نظيفة سجلتها أوجيني لو سومر و ويندي رينارد (هدفين) في الدقائق 9 و35 و45.

وأضافت سيدات فرنسا الهدف الرابع في الدقيقة 85 عن طريق اماندين هنري.

  
  
     
  
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