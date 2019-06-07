الرئيس التركي وعقيلته شاهدان على عقد زواج أوزيل

Vendredi 07 Juin 2019
الأناضول - إسطنبول / قاآن بوزدوغان - حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة، الجمعة، حفل زفاف لاعب كرة القدم الألماني من أصول تركية مسعود أوزيل على الممثلة السويدية من أصول تركية أمينة جولشه.
وجرت مراسم حفل الزفاف في فندق "فور سيزون" بمنطقة بشيكطاش بمدينة إسطنبول؛ حيث شارك أردوغان وعقيلته في الحفل كشاهدي زواج.
وتمنى أردوغان للعروسين حياة سعيدة وقدّم وثيقة الزواج لأمينة جولشه، بحضور أقارب العروسين وشخصيات مهمة في عالم الرياضة والفن.
وبمناسبة زواجه، أقام أوزيل مأدبة غداء لتركمان منطقة بايربوجاق السورية (شمالي محافظة اللاذقية) والمقيمين في منطقة يايلاداغي بولاية هطاي التركية بسبب الحرب في سوريا.
وقال المنسق الميداني للمساعدات الإنسانية في الهلال الأحمر التركي، فاتح كوكجان، إن مأدبة الغداء أقيمت عبر التنسيق مع فرع الهلال الأحمر التركي في منطقة يايلاداغي.
وأضاف كوكجان، لمراسل الأناضول، أن أوزيل أقام أيضا مآدب غداء في 14 مطعم للفقراء في تركيا لصالح 14 ألف شخص من الأتراك والسوريين، إضافة إلى مآدب غداء لصالح ألفين من اللاجئين السوريين المقيمين في مخيمات اللجوء ضمن الأراضي التركية والسورية.
وجرت مراسم حفل الزفاف في فندق "فور سيزون" بمنطقة بشيكطاش بمدينة إسطنبول؛ حيث شارك أردوغان وعقيلته في الحفل كشاهدي زواج.
وتمنى أردوغان للعروسين حياة سعيدة وقدّم وثيقة الزواج لأمينة جولشه، بحضور أقارب العروسين وشخصيات مهمة في عالم الرياضة والفن.
وبمناسبة زواجه، أقام أوزيل مأدبة غداء لتركمان منطقة بايربوجاق السورية (شمالي محافظة اللاذقية) والمقيمين في منطقة يايلاداغي بولاية هطاي التركية بسبب الحرب في سوريا.
وقال المنسق الميداني للمساعدات الإنسانية في الهلال الأحمر التركي، فاتح كوكجان، إن مأدبة الغداء أقيمت عبر التنسيق مع فرع الهلال الأحمر التركي في منطقة يايلاداغي.
وأضاف كوكجان، لمراسل الأناضول، أن أوزيل أقام أيضا مآدب غداء في 14 مطعم للفقراء في تركيا لصالح 14 ألف شخص من الأتراك والسوريين، إضافة إلى مآدب غداء لصالح ألفين من اللاجئين السوريين المقيمين في مخيمات اللجوء ضمن الأراضي التركية والسورية.
En continu
- Hier 23:06 قتلى وجرحى في مواجهات قبلية جنوبي ليبيا
- Hier 22:39 قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الرياضية
- Hier 22:31 نحب المغرب وناس المغرب ونساء المغرب..
- Hier 21:31 الأستاذ ساسي بن حليمة في ذمة الله
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:03
|19:38
|16:09
|12:25
|04:59
|03:05
|
28°
|27°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|27°-22
|38°-26
|40°-28
|31°-21
|30°-22
Follow @babnet_Tunisie
( 74 284) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 402) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 65 736) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 53 953) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 50 156) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 44 556) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 40 602) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 838) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 39 816) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 38 193) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 36 323) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 535) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 157) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 254) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 929) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 33 838) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 441) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 898) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 433) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 246) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:RESA67 (France )
Sur:فرنسا تغرق المتوسط في بحر من نفايات البلاستيك