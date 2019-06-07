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الرئيس التركي وعقيلته شاهدان على عقد زواج أوزيل

Vendredi 07 Juin 2019

Vendredi 07 Juin 2019
الأناضول - إسطنبول / قاآن بوزدوغان - حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة، الجمعة، حفل زفاف لاعب كرة القدم الألماني من أصول تركية مسعود أوزيل على الممثلة السويدية من أصول تركية أمينة جولشه.

وجرت مراسم حفل الزفاف في فندق "فور سيزون" بمنطقة بشيكطاش بمدينة إسطنبول؛ حيث شارك أردوغان وعقيلته في الحفل كشاهدي زواج.


وتمنى أردوغان للعروسين حياة سعيدة وقدّم وثيقة الزواج لأمينة جولشه، بحضور أقارب العروسين وشخصيات مهمة في عالم الرياضة والفن.



وبمناسبة زواجه، أقام أوزيل مأدبة غداء لتركمان منطقة بايربوجاق السورية (شمالي محافظة اللاذقية) والمقيمين في منطقة يايلاداغي بولاية هطاي التركية بسبب الحرب في سوريا.

وقال المنسق الميداني للمساعدات الإنسانية في الهلال الأحمر التركي، فاتح كوكجان، إن مأدبة الغداء أقيمت عبر التنسيق مع فرع الهلال الأحمر التركي في منطقة يايلاداغي.

وأضاف كوكجان، لمراسل الأناضول، أن أوزيل أقام أيضا مآدب غداء في 14 مطعم للفقراء في تركيا لصالح 14 ألف شخص من الأتراك والسوريين، إضافة إلى مآدب غداء لصالح ألفين من اللاجئين السوريين المقيمين في مخيمات اللجوء ضمن الأراضي التركية والسورية.

  
  
     
  
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