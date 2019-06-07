ترامب يستقبل أمير قطر في البيت الأبيض 9 يوليو

Vendredi 07 Juin 2019
الأناضول - واشنطن - يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، في البيت الأبيض 9 يوليو/تموز المقبل، حسبما أعلنت واشنطن.
وذكر بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني، الجمعة، أن الزعيمين سيبحثان خلال اللقاء "التطورات الإقليمية، والتعاون الأمني الثنائي، وقضايا مكافحة الإرهاب".
وأوضح أن الزيارة المرتقبة للشيخ تميم "ستبنى على الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وقطر، وستعزز بشكل أكبر علاقاتنا الاقتصادية والأمنية الكبيرة".
ولم يذكر البيان أية تفاصيل أخرى بشأن الزيارة أو مدتها، فيما لم يصدر إعلان رسمي من الجانب القطري بشأنها حتى الساعة 14:40 ت.غ.
وذكر بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني، الجمعة، أن الزعيمين سيبحثان خلال اللقاء "التطورات الإقليمية، والتعاون الأمني الثنائي، وقضايا مكافحة الإرهاب".
وأوضح أن الزيارة المرتقبة للشيخ تميم "ستبنى على الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وقطر، وستعزز بشكل أكبر علاقاتنا الاقتصادية والأمنية الكبيرة".
ولم يذكر البيان أية تفاصيل أخرى بشأن الزيارة أو مدتها، فيما لم يصدر إعلان رسمي من الجانب القطري بشأنها حتى الساعة 14:40 ت.غ.
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Par:karimyousef (France )
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