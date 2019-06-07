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مباراة ودية /تونس/العراق : التشكيلة الاساسية

Vendredi 07 Juin 2019

Vendredi 07 Juin 2019
وات - يتبارى المنتخب التونسي لكرة القدم مساء اليوم الجمعة بداية من الساعة السابعة و الربع (س 19 و15د) مع نظيره العراقي وديا في اطار تحضيراته للمشاركة في نهائيات كاس امم افريقيا (مصر 2019).

ويدير اللقاء الحكم المصري محمد معروف.


وستكون التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني كالأتي : فاروق بن مصطفى / محمد دراغر / علي معلول / ديلان برون / ياسين مرياح / إلياس السخيري / نادر الغندري / بسام الصرارفي / فخر الدين بن يوسف / يوسف المساكني/ وهبي الخزري .
وتشجيعا لجماهير المنتخب على دعم العناصر الوطنية قررت الجامعة التونسية لكرة القدم السماح للجماهير بالدخول المجاني إلى ملعب رادس وذلك من جهة المدارج المغطاة والمدارج الجانبية .

  
  
     
  
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