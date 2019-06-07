مباراة ودية /تونس/العراق : التشكيلة الاساسية

Vendredi 07 Juin 2019



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- يتبارى المنتخب التونسي لكرة القدم مساء اليوم الجمعة بداية من الساعة السابعة و الربع (س 19 و15د) مع نظيره العراقي وديا في اطار تحضيراته للمشاركة في نهائيات كاس امم افريقيا (مصر 2019).ويدير اللقاء الحكم المصري محمد معروف.وستكون التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني كالأتي : فاروق بن مصطفى / محمد دراغر / علي معلول / ديلان برون / ياسين مرياح / إلياس السخيري / نادر الغندري / بسام الصرارفي / فخر الدين بن يوسف / يوسف المساكني/ وهبي الخزري .وتشجيعا لجماهير المنتخب على دعم العناصر الوطنية قررت الجامعة التونسية لكرة القدم السماح للجماهير بالدخول المجاني إلى ملعب رادس وذلك من جهة المدارج المغطاة والمدارج الجانبية .