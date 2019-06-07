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الشرطة السويدية: انفجار جنوبي البلاد يلحق أضرارا بالمباني

Vendredi 07 Juin 2019

Vendredi 07 Juin 2019
الأناضول - ستوكهولم - أعلنت الشرطة السويدية، الجمعة، أن "انفجارا ألحق أضرارا بعدة مبان وسط مدينة "لينكوبنغ"، جنوبي البلاد.

وذكرت الشرطة على موقعها الإلكتروني، أن "فريقا من خبراء المفرقعات في طريقهم إلى مكان الحادث وسط بلدة "لينشوبينغ".


وأضافت "نحقق فيما حدث.. لم يتضح على الفور إن كانت هناك أي إصابات".

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، النوافذ مهشمة والشرفات مدمرة في مبان بوسط مدينة "لينكوبنغ"، الواقعة على بعد حوالي 175 كم جنوب غربي ستوكهولم.

كما ذكرت الإذاعة السويدية، أن "انفجارا قويا حطم النوافذ والشرفات في مبنى سكني من 5 طوابق وأحدث أضرارفي مبان أخرى".

وتابعت "أحد المبنيين المتضررين مكون من 5 طوابق، في حين يتكون الآخر من 4 طوابق".

  
  
     
  
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