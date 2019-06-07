مباراة تونس- العراق: الدخول مجاني لجماهير المنتخب

Vendredi 07 Juin 2019



باب نات

- قررت الجامعة التونسية لكرة القدم السماح لجماهير المنتخب الوطني بالدخول المجاني إلى ملعب رادس تحديدا من جهة المدارج المغطاة و المدارج الجانبية و ذلك لمتابعة المباراة الرسمية الودية و التي ستجمع مساء اليوم الجمعة 7 جوان 2019 المنتخب التونسي بنظيره العراقي انطلاقا من الساعة السابعة و الربع بالتوقيت المحلي.