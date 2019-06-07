Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - 7awel Teftekerni  

المنتخب التونسي لكرة القدم - الان جيراس يوجه الدعوة الى 9 لاعبين محليين

Vendredi 07 Juin 2019

Vendredi 07 Juin 2019
وات - وجه الان جيراس الدعوة صباح اليوم الجمعة لتسعة لاعبين محليين للاتحاق بتربص المنتخب الوطني الذي كان انطلق السبت الماضي بمشاركة اللاعبين الناشطين بالخارج استعدادا لنهائيات كاس امم افريقيا مصر 2019 وفيما يلي قائمة اللاعبين المحليين: نسيم هنيد وفراس شواط وأيمن دحمــان (النادي الرياضي الصفاقسي) وجـــدي كشريدة (النجم الرياضي الساحلي) معز بن شريفية وغيلان الشعلالي وأيمن بن محمد وأنيس البدري وطه ياسين الخنيسي (الترجي الرياضي التونسي).

وسيضم وفد المنتخب التونسي الذي سيتحول الى كرواتيا للتباري وديا مع وصيف بطل العالم 25 لاعبا (9 لاعبين محليين و16 لاعبا ينشطون بالخارج) على ان يتم الاعلان عن القائمة النهائية (23 لاعبا) يوم 11 جوان اثر المباراة الودية مع كرواتيا.


ويذكر ان المنتخب التونسي سيجري اليوم الجمعة مباراته الودية الاولى استعدادا لنهائيات كاس امم افريقيا مع نظيره العراقي بملعب رادس على ان يختتم سلسلة مقابلاته الودية بالتباري مع نظيره البورندي يوم 17 الجاري برادس.

ويخوض المنتخب التونسي الدور الاول من نهائيات امم افريقيا في المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات مالي وانغولا وموريتانيا.

  
  
     
  
festival-7ed8e14491c21ba5718f50957eea6e28-2019-06-07 11:31:06






0 de 0 commentaires pour l'article 183517



En continu

الجمعة 07 جوان 2019 | 3 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:03 19:38 16:09 12:25 04:59 03:05
33°
 38° % 43 :الرطــوبة
تونــس 24°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
38°-2440°-2740°-2832°-2128°-20
  • Avoirs en devises
    12711,8

  • (3 juin)
  • Jours d'importation
    72
  •              1 € = 3,32810 DT        1$ =2,98000 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 juin)   881,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1559907826|183517 4200|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires