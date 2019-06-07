المنتخب التونسي لكرة القدم - الان جيراس يوجه الدعوة الى 9 لاعبين محليين

Vendredi 07 Juin 2019



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- وجه الان جيراس الدعوة صباح اليوم الجمعة لتسعة لاعبين محليين للاتحاق بتربص المنتخب الوطني الذي كان انطلق السبت الماضي بمشاركة اللاعبين الناشطين بالخارج استعدادا لنهائيات كاس امم افريقيا مصر 2019 وفيما يلي قائمة اللاعبين المحليين: نسيم هنيد وفراس شواط وأيمن دحمــان (النادي الرياضي الصفاقسي) وجـــدي كشريدة (النجم الرياضي الساحلي) معز بن شريفية وغيلان الشعلالي وأيمن بن محمد وأنيس البدري وطه ياسين الخنيسي (الترجي الرياضي التونسي).وسيضم وفد المنتخب التونسي الذي سيتحول الى كرواتيا للتباري وديا مع وصيف بطل العالم 25 لاعبا (9 لاعبين محليين و16 لاعبا ينشطون بالخارج) على ان يتم الاعلان عن القائمة النهائية (23 لاعبا) يوم 11 جوان اثر المباراة الودية مع كرواتيا.ويذكر ان المنتخب التونسي سيجري اليوم الجمعة مباراته الودية الاولى استعدادا لنهائيات كاس امم افريقيا مع نظيره العراقي بملعب رادس على ان يختتم سلسلة مقابلاته الودية بالتباري مع نظيره البورندي يوم 17 الجاري برادس.ويخوض المنتخب التونسي الدور الاول من نهائيات امم افريقيا في المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات مالي وانغولا وموريتانيا.