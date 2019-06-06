هولندا تضرب موعدًا مع البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية

Jeudi 06 Juin 2019
الأناضول - تأهل المنتخب الهولندي، الخميس، إلى المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وتغلب المنتخب الهولندي على نظيره الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدف في المربع الذهبي للبطولة القارية التي أقيمت على ملعب " أفونسو هنريكيس" بالبرتغال.
وبذلك، يضرب المنتخب الهولندي موعدًا مع نظيره البرتغالي في نهائي البطولة، على أن يسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين إنجلترا وسويسرا.
وتبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 32 عندما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لإنجلترا نفذها ماركوس راشفورد في الشباك مسجلًا الهدف الأول.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه المنتخب الإنجليزي عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو هولندا من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.
وجاءت الدقيقة 73 لتشهد هدف التعادل لهولندا عبر ماتيس دي ليغت لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
ولعب الفريقان شوطين إضافيين، وجاءت الدقيقة 97 لتشهد معها الهدف الثاني لهولندا عبر كايل والكر بالخطأ في مرماه.
وقضى الهولنديون على أحلام الانجليز في إدراك التعادل، بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 114 عن طريق كوينسي بروميس لينتزع المنتخب الهولندي بطاقة العبور إلى النهائي.
وتغلب المنتخب الهولندي على نظيره الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدف في المربع الذهبي للبطولة القارية التي أقيمت على ملعب " أفونسو هنريكيس" بالبرتغال.
وبذلك، يضرب المنتخب الهولندي موعدًا مع نظيره البرتغالي في نهائي البطولة، على أن يسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين إنجلترا وسويسرا.
وتبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 32 عندما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لإنجلترا نفذها ماركوس راشفورد في الشباك مسجلًا الهدف الأول.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه المنتخب الإنجليزي عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو هولندا من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.
وجاءت الدقيقة 73 لتشهد هدف التعادل لهولندا عبر ماتيس دي ليغت لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
ولعب الفريقان شوطين إضافيين، وجاءت الدقيقة 97 لتشهد معها الهدف الثاني لهولندا عبر كايل والكر بالخطأ في مرماه.
وقضى الهولنديون على أحلام الانجليز في إدراك التعادل، بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 114 عن طريق كوينسي بروميس لينتزع المنتخب الهولندي بطاقة العبور إلى النهائي.
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