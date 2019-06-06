قتلى وجرحى في مواجهات قبلية جنوبي ليبيا

Jeudi 06 Juin 2019



الأناضول

سقط قتلى وجرحى في مواجهات مسلحة، مساء الخميس، بين قبيلتي "التبو" و"الأهالي" في مدينة "مرزق" جنوبي ليبيا.وقال مصدر محلي في المدينة، للأناضول، فضل عدم ذكر اسمه، إن المواجهات خلفت عددا من القتلى والجرحى من الطرفين (دون تحديد العدد).وأشار المصدر إلى أن المواجهات تعود "لخلافات وأعمال انتقامية بين القبيلتين"، دون مزيد من التوضيح.وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن عدد الضحايا وصل 13 قتيلا.