قتلى وجرحى في مواجهات قبلية جنوبي ليبيا

Jeudi 06 Juin 2019
الأناضول - وليد عبد الله - سقط قتلى وجرحى في مواجهات مسلحة، مساء الخميس، بين قبيلتي "التبو" و"الأهالي" في مدينة "مرزق" جنوبي ليبيا.
وقال مصدر محلي في المدينة، للأناضول، فضل عدم ذكر اسمه، إن المواجهات خلفت عددا من القتلى والجرحى من الطرفين (دون تحديد العدد).
وأشار المصدر إلى أن المواجهات تعود "لخلافات وأعمال انتقامية بين القبيلتين"، دون مزيد من التوضيح.
وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن عدد الضحايا وصل 13 قتيلا.
وقال مصدر محلي في المدينة، للأناضول، فضل عدم ذكر اسمه، إن المواجهات خلفت عددا من القتلى والجرحى من الطرفين (دون تحديد العدد).
وأشار المصدر إلى أن المواجهات تعود "لخلافات وأعمال انتقامية بين القبيلتين"، دون مزيد من التوضيح.
وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن عدد الضحايا وصل 13 قتيلا.
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