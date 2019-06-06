بعد أنباء عن عفو ملكي.. مطالبات بإطلاق سراح سلمان العودة

Jeudi 06 Juin 2019



الأناضول

عجَّ موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الخميس، بدعوة السلطات السعودية إلى إطلاق سراح الداعية البارز سلمان العودة.وخلال الساعات الماضية، انتشرت أنباء عبر "تويتر"، تتحدث عن صدور عفو ملكي عن دعاة بارزين، على رأسهم العودة.ولم تعلق السلطات السعودية على تلك الأنباء، حتى مساء الخميس.غير أن حساب "معتقلي الرأي"، المعني بحقوق الموقوفين بالسعودية عبر "تويتر"، أكد الخميس، أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل بشأن صدور عفو ملكي عن العودة وآخرين.وقال: "نؤكد أن هؤلاء المشايخ لا ينتظرون عفوا ملكيا، فالحرية حقهم الطبيعي، وعلى السلطات أن تفرج عنهم فورا من دون قيد أو شرط مسبق".وفي سبتمبر/ أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم الدعاة سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.وقبل نحو أسبوعين، تواترت أنباء عن اعتزام السلطات إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام الدعاة الثلاثة، بعد انتهاء شهر رمضان الماضي بوقت قصير.ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب من السلطات السعودية بشأن احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق الدعاة الثلاثة البارزين في البلاد، كما لم يصدر عن تلك السلطات ما يؤكد أو ينفي صحة هذه الأنباء.