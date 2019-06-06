المنتخب التونسي يختتم تحضيراته للقاء الودي مع العراق

Jeudi 06 Juin 2019



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- اجرى المنتخب التونسي لكرة القدم مساء اليوم حصته التدريبية الاخيرة قبل مقابلته الودية مع نظيره العراقي المقررة بملعب رادس يوم الجمعة في اطار الاعداد لنهائيات كاس امم افريقيا (مصر 2019).واوضح الان جيراس مدرب المنتخب التونسي ان اللقاء الودي مع العراق يكتسي اهمية كبيرة على درب الاعداد للنهائيات القارية مشيرا الى انه سيدخل اللقاء بالاعتماد على الزاد البشري المتوفر خلال هذا التربص الاول مع التركيز بالخصوص على اللعب الجماعي المقرر اعتماده في مصر.وتجدر الاشارة الى ان التحضيرات انطلقت السبت الماضي بحضور اللاعبين الناشطين بالخارج في انتظار التحاق اللاعبين المحليين بعد مباراة العراق.وبخصوص قرار الاتحاد الافريقي القاضي باعادة اياب الدور النهائي اعرب جيراس عن تاسفه لهذا القرار املا في ان تكون هذه الوضعية ظرفية وان تعود الامور الى نصابها.وقال معتز الزمزمي المحترف في سترازبورغ الفرنسي ان لقاء الغد سيكون فرصة لتقديم اداء جيد من اجل تاكيد احقية التواجد ضمن المجموعة مشيرا الى ان الامور الجدية ستنطلق مع قدوم اللاعبين المحليين.واوضح مدافع اولمبياكوس اليوناني ياسين مرياح من جهته ان هذا التربص سيسمح للمدرب بوضع اللمسات الاعدادية الاخيرة قبل النهائيات القارية وتدارك النقائص للتحول الى مصر في افضل الظروف مؤكدا حرصه على الاحاطة باللاعبين الشبان وتسهيل عملية اندماجهم في المجموعة.وحسب لاعب الاهلي المصري علي معلول فان مجموعة المنتخب التونسي في النهائيات القارية تضم منتخبات محترمة الا ان المنتخب التونسي واثق في امكانياته ومع اكتمال نصاب المجموعة بالتحاق بقية اللاعبين فاننا سنبذل كل ما في وسعنا من اجل ضمان اوفر حظوظ النجاح.ولاحظ مدافع الفيحاء السعودي رامي البدوي ان المواجهة الودية مع العراق تعد اختبارا جيدا على درب الاعداد للنهائيات القارية مضيفا بان تحقيق نتيجة ايجابية في لقاء الغد من شانه ان يرسخ مناخا ايجابيا داخل المجموعة ويمكننا من مواصلة التحضير للنهائيات في احسن الظروف.ويذكر ان المنتخب التونسي سيتبارى يوم 11 جوان مع نظيره الكرواتي في كرواتيا قبل التباري مع نظيره البوروندي يوم 17 جوان برادس في اخر لقاء ودي قبل "كان مصر".وسيخوض منتخب نسور قرطاج الدور الاول من النهائيات في المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات مالي وانغولا وموريتانيا.ر-هس