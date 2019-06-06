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الرئيس الجزائري المؤقت: مستمر في مهمتي حتى انتخاب رئيس جديد

Jeudi 06 Juin 2019

Jeudi 06 Juin 2019
الأناضول - الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله - قال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الخميس، إنه مستمر في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد، بناء على فتوى للمجلس الدستوري الذي ألغى انتخابات يوليو/ تموز المقبل.

جاء ذلك في خطاب وجهه "بن صالح" إلى الجزائريين، بثه التلفزيون الرسمي، تضمن دعوة الطبقة السياسية إلى مشاورات لتهيئة ظروف توافقية من أجل تنظيم انتخابات في أقرب الآجال.


والأحد الماضي، أعلن المجلس الدستوري إلغاء انتخابات كانت مقررة 4 يوليو المقبل.

واعتبر في بيان، أنه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية، وأدائه اليمين الدستورية".

كما أفتى المجلس بتمديد ولاية "بن صالح" (تنتهي 8 يوليو المقبل) إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.


  
  
     
  
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