قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الرياضية

Jeudi 06 Juin 2019
بقلم الاستاذ بولبابه سالم
شكل قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم باعادة مباراة الدور النهائي لكأس رابطة الأبطال الافريقية بين الترجي الرياضي و الوداد البيضاوي المغربي مفاجأة غير سارة يوم العيد لاحباء الرياضة في تونس .
لكن ما حدث يوم مباراة الدور النهائي لم يكن عاديا حيث توقفت المباراة بسبب غياب تقنية ال VAR اثر هدف سجله الوداد البيضاوي و رفضه الحكم بداعي التسلل . كلام كثير و اتهامات متبادلة ثم تلاه اعلان رئيس الاتحاد الافريقي منح الكأس للترجي .
الترجي و للأمانة كان اقوى من الوداد ذهابا و ايابا و لم ينهزم في مختلف مراحل المسابقة و قادر على الفوز مرة اخرى في المباراة المعادة و استعادة الكأس . اما عن تعلل الCAF بالأسباب الأمنية فهو اهانة لتونس و اتهام سياسي لأن الأمن التونسي مشهود بكفاءته عالميا وهو الذي هزم داعش شر هزيمة في مةقعة بن قردان التاريخية التي قلبت الحرب على التنظيم الإرهابي ، انتصار لم تحققه دول كبرى .
جميع البرامج الرياضية في تونس و لاسباب يعلمها الجميع لم تحلل الحدث و ما رافقه من أطوار بموضوعية و مهنية و لم تكشف الحقيقة للرأي العام بل انساقت في جوقة واحدة تردد نفس الاسطوانة و الرواية و كان هم الجميع هو الحفاظ على مواقعهم و ادعاء فائض الوطنية التي يستدعونها في مثل هذه المناسبات . تناسى الجميع تقرير مراقب المقابلة الذي تضمّن تجاوزات توجب محاسبة المسؤولين عن التقصير و لا عن ضرورة توفر تقنية الVAR ضمانا لتكافؤ الفرص لأن الترجي استغل هذه التقنية في مباراة الذهاب ، و مباراة بهذا الحجم لا ينبغي ان يحدث فيها إهمال او تقصير بهذا الحجم ... كان هناك تدخل واحد في برنامج الاحد الرياضي اراد صاحبه قول كلام مخالف فوقع صده بسرعة و مقاطعته .
هؤلاء سيعودون اليوم من بوابة شعارات الوطنية و ليس لتقييم نتائج تزييفهم للوعي .
الفيفا و الكاف تعتمدان التقارير الرسمية و ليس انطباعات الأبواق الماجورة ،، و على هؤلاء ان يستوعبوا انه حدثت ثورة في تونس و انتهى زمن الرواية الواحدة ووحده الانتصار للحقيقة يجلب لهم الاحترام لا اموال الاشهار ، و الا فانه سيحدث لهم كما تعامل التونسيون مع بعض كرونيكورات السياسة الذين تمت صناعتهم بسرعة للقيام بتصريحات مضحكة و صاروا مصدر تندر .
اما الحديث عن فساد احمد أحمد فنحتاج الى كتب لفضح فساد الاتحاد الافريقي لكن فساد كرتنا ايضا مخجل .
ستعاد المباراة و سينتصر الترجي الرياضي على الوداد البيضاوي المغربي لانه الأفضل ، و على برامجنا الرياضية ان تكون مهنية و موضوعية و لا نطلب ان تكون محايدة لان هناك فريق تونسي في النهائي .
شكل قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم باعادة مباراة الدور النهائي لكأس رابطة الأبطال الافريقية بين الترجي الرياضي و الوداد البيضاوي المغربي مفاجأة غير سارة يوم العيد لاحباء الرياضة في تونس .
لكن ما حدث يوم مباراة الدور النهائي لم يكن عاديا حيث توقفت المباراة بسبب غياب تقنية ال VAR اثر هدف سجله الوداد البيضاوي و رفضه الحكم بداعي التسلل . كلام كثير و اتهامات متبادلة ثم تلاه اعلان رئيس الاتحاد الافريقي منح الكأس للترجي .
الترجي و للأمانة كان اقوى من الوداد ذهابا و ايابا و لم ينهزم في مختلف مراحل المسابقة و قادر على الفوز مرة اخرى في المباراة المعادة و استعادة الكأس . اما عن تعلل الCAF بالأسباب الأمنية فهو اهانة لتونس و اتهام سياسي لأن الأمن التونسي مشهود بكفاءته عالميا وهو الذي هزم داعش شر هزيمة في مةقعة بن قردان التاريخية التي قلبت الحرب على التنظيم الإرهابي ، انتصار لم تحققه دول كبرى .
جميع البرامج الرياضية في تونس و لاسباب يعلمها الجميع لم تحلل الحدث و ما رافقه من أطوار بموضوعية و مهنية و لم تكشف الحقيقة للرأي العام بل انساقت في جوقة واحدة تردد نفس الاسطوانة و الرواية و كان هم الجميع هو الحفاظ على مواقعهم و ادعاء فائض الوطنية التي يستدعونها في مثل هذه المناسبات . تناسى الجميع تقرير مراقب المقابلة الذي تضمّن تجاوزات توجب محاسبة المسؤولين عن التقصير و لا عن ضرورة توفر تقنية الVAR ضمانا لتكافؤ الفرص لأن الترجي استغل هذه التقنية في مباراة الذهاب ، و مباراة بهذا الحجم لا ينبغي ان يحدث فيها إهمال او تقصير بهذا الحجم ... كان هناك تدخل واحد في برنامج الاحد الرياضي اراد صاحبه قول كلام مخالف فوقع صده بسرعة و مقاطعته .
هؤلاء سيعودون اليوم من بوابة شعارات الوطنية و ليس لتقييم نتائج تزييفهم للوعي .
الفيفا و الكاف تعتمدان التقارير الرسمية و ليس انطباعات الأبواق الماجورة ،، و على هؤلاء ان يستوعبوا انه حدثت ثورة في تونس و انتهى زمن الرواية الواحدة ووحده الانتصار للحقيقة يجلب لهم الاحترام لا اموال الاشهار ، و الا فانه سيحدث لهم كما تعامل التونسيون مع بعض كرونيكورات السياسة الذين تمت صناعتهم بسرعة للقيام بتصريحات مضحكة و صاروا مصدر تندر .
اما الحديث عن فساد احمد أحمد فنحتاج الى كتب لفضح فساد الاتحاد الافريقي لكن فساد كرتنا ايضا مخجل .
ستعاد المباراة و سينتصر الترجي الرياضي على الوداد البيضاوي المغربي لانه الأفضل ، و على برامجنا الرياضية ان تكون مهنية و موضوعية و لا نطلب ان تكون محايدة لان هناك فريق تونسي في النهائي .
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