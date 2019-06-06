كاس تونس - النادي الصفاقسي يلتحق بالنجم الساحلي في النهائي

Jeudi 06 Juin 2019
وات - التحق النادي الصفاقسي بالنجم الساحلي في الدور النهائي لكاس تونس لكرة القدم عقب فوزه على الترجي الرياضي بالركلات الترجيحية (4-2) مساء اليوم الخميس بملعب الطيب المهيري بصفاقس في اللقاء الثاني للدور نصف النهائي.
وانتهت المباراة في وقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل (1-1).
وبادر الترجي الرياضي بافتتاح التسجيل في الدقيقة 61 قبل ان يعدل فراس شواط (71) النتيجة لفائدة النادي الصفاقسي.
وكان النجم الساحلي وصيف النسخة الماضية بلغ المباراة النهائية اثر تفوقه في وقت سابق اليوم على مضيفه الملعب القابسي (2-1).
وسجل حازم حاج حسن (21) وداروين غونزاليس (45) هدفي النجم الساحلي فيما جاء هدف الملعب القابسي عن طريق خالد الغرسلاوي (19).
وسبق للنجم الساحلي والنادي الصفاقسي ان تقابلا في الدور النهائي للكاس في مناسبتين سنتي 2012 و2014 وكانت الغلبة في اللقاءين لفريق جوهرة الساحل بنفس النتيجة (1-0).
ر-هس
وانتهت المباراة في وقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل (1-1).
وبادر الترجي الرياضي بافتتاح التسجيل في الدقيقة 61 قبل ان يعدل فراس شواط (71) النتيجة لفائدة النادي الصفاقسي.
وكان النجم الساحلي وصيف النسخة الماضية بلغ المباراة النهائية اثر تفوقه في وقت سابق اليوم على مضيفه الملعب القابسي (2-1).
وسجل حازم حاج حسن (21) وداروين غونزاليس (45) هدفي النجم الساحلي فيما جاء هدف الملعب القابسي عن طريق خالد الغرسلاوي (19).
وسبق للنجم الساحلي والنادي الصفاقسي ان تقابلا في الدور النهائي للكاس في مناسبتين سنتي 2012 و2014 وكانت الغلبة في اللقاءين لفريق جوهرة الساحل بنفس النتيجة (1-0).
ر-هس
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Par:sayada (France )
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