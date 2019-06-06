Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Rak Al Habib  

كاس تونس - النادي الصفاقسي يلتحق بالنجم الساحلي في النهائي

Jeudi 06 Juin 2019

Jeudi 06 Juin 2019
وات - التحق النادي الصفاقسي بالنجم الساحلي في الدور النهائي لكاس تونس لكرة القدم عقب فوزه على الترجي الرياضي بالركلات الترجيحية (4-2) مساء اليوم الخميس بملعب الطيب المهيري بصفاقس في اللقاء الثاني للدور نصف النهائي.
وانتهت المباراة في وقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل (1-1).

وبادر الترجي الرياضي بافتتاح التسجيل في الدقيقة 61 قبل ان يعدل فراس شواط (71) النتيجة لفائدة النادي الصفاقسي.

وكان النجم الساحلي وصيف النسخة الماضية بلغ المباراة النهائية اثر تفوقه في وقت سابق اليوم على مضيفه الملعب القابسي (2-1).

وسجل حازم حاج حسن (21) وداروين غونزاليس (45) هدفي النجم الساحلي فيما جاء هدف الملعب القابسي عن طريق خالد الغرسلاوي (19).

وسبق للنجم الساحلي والنادي الصفاقسي ان تقابلا في الدور النهائي للكاس في مناسبتين سنتي 2012 و2014 وكانت الغلبة في اللقاءين لفريق جوهرة الساحل بنفس النتيجة (1-0).
ر-هس

  
  
     
  
festival-18e31f4688952b0cd20462360036bcdc-2019-06-06 19:09:26






0 de 0 commentaires pour l'article 183496



En continu

الخميس 06 جوان 2019 | 2 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:03 19:38 16:09 12:25 04:59 03:06
23°
 23° % 69 :الرطــوبة
تونــس 21°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
23°-2139°-2440°-2642°-2936°-22
  • Avoirs en devises
    12711,8

  • (3 juin)
  • Jours d'importation
    72
  •              1 € = 3,32810 DT        1$ =2,98000 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 juin)   881,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1559847535|183496 1518|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires