نشطاء مغاربة: كرة القدم لن تزعزع محبتنا للتونسيين

Jeudi 06 Juin 2019
الأناضول - الرباط/ خالد مجدوب - دعا نشطاء مغاربة إلى عدم تبادل الاتهامات بين الشعبين المغربي والتونسي، على خلفية إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إعادة مباراة الترجي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري الأبطال.
واعتبر اعلاميون وأكاديميون، في تدوينات لهم بمنصات التواصل الاجتماعي، أن تداعيات هذه المباراة لا يجب أن تفسد العلاقة بين الشعبين، ولا تزعزع المحبة.
وقرر "كاف"، إعادة مباراة الترجي والوداد المغربي على ملعب محايد، عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر نهاية يونيو/حزيران الجاري.
وجاء القرار على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة التي أقيمت في مدينة رادس بتونس، بسبب تعطل تقنية الفيديو (الفار)، وإلغاء هدف للفريق المغربي.
ورفض لاعبو الوداد استكمال المباراة، التي توقفت أكثر من ساعة، ليعلن بعدها حكم المباراة تتويج الفريق التونسي باللقب.
وقال عبد الغني بودرة، الإعلامي المغربي المقيم بقطر، في تدوينة له بفيسبوك، "المحبة ثابتة بين الشعبين المغربي والتونسي، والكرة منفوخة بالرّيح لن تزعزع هذه المحبة".
من جهته، قال سامي المودني، الإعلامي المغربي، في تدوينة له، "ما يجمعنا مع الأشقاء في تونس وحدة المصير والدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية، وهي القضايا التي ستظل تجمعنا مع مناضلات ومناضلي الشعب التونسي".
وقال عمر الشرقاوي، الأكاديمي المغربي، إن "ما يقع من تدافع ينبغي أن يبقى بين فريقين رياضيين وليس شعبين، وأن يحل الخلاف بقوانين المستطيل الأخضر وأعرافه وليس ببنود اتفاقية فيينا للعمل الدبلوماسي والتصريحات غير المسؤولة".
وأضاف، في تدوينة له، "بكل اختصار لا ضير أن نخسر كأسًا أو بطولة، لكن الأصعب أن نخسر حبنا لأهل تونس وأن يخسروا هم حبنا بسبب كرة من ريح".
وقرر الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف)، تجريد فريق الترجي التونسي من اللقب الإفريقي ومطالبته بإعادة الكأس والميداليات.
واعتبر الاتحاد، عقب الاجتماع الطارئ لمكتبه التنفيذي الأربعاء بباريس، أن "الشروط الأمنية والتنظيمية لم تكن متوفرة في مباراة تونس".
واعتبر اعلاميون وأكاديميون، في تدوينات لهم بمنصات التواصل الاجتماعي، أن تداعيات هذه المباراة لا يجب أن تفسد العلاقة بين الشعبين، ولا تزعزع المحبة.
وقرر "كاف"، إعادة مباراة الترجي والوداد المغربي على ملعب محايد، عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر نهاية يونيو/حزيران الجاري.
وجاء القرار على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة التي أقيمت في مدينة رادس بتونس، بسبب تعطل تقنية الفيديو (الفار)، وإلغاء هدف للفريق المغربي.
ورفض لاعبو الوداد استكمال المباراة، التي توقفت أكثر من ساعة، ليعلن بعدها حكم المباراة تتويج الفريق التونسي باللقب.
وقال عبد الغني بودرة، الإعلامي المغربي المقيم بقطر، في تدوينة له بفيسبوك، "المحبة ثابتة بين الشعبين المغربي والتونسي، والكرة منفوخة بالرّيح لن تزعزع هذه المحبة".
من جهته، قال سامي المودني، الإعلامي المغربي، في تدوينة له، "ما يجمعنا مع الأشقاء في تونس وحدة المصير والدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية، وهي القضايا التي ستظل تجمعنا مع مناضلات ومناضلي الشعب التونسي".
وقال عمر الشرقاوي، الأكاديمي المغربي، إن "ما يقع من تدافع ينبغي أن يبقى بين فريقين رياضيين وليس شعبين، وأن يحل الخلاف بقوانين المستطيل الأخضر وأعرافه وليس ببنود اتفاقية فيينا للعمل الدبلوماسي والتصريحات غير المسؤولة".
وأضاف، في تدوينة له، "بكل اختصار لا ضير أن نخسر كأسًا أو بطولة، لكن الأصعب أن نخسر حبنا لأهل تونس وأن يخسروا هم حبنا بسبب كرة من ريح".
وقرر الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف)، تجريد فريق الترجي التونسي من اللقب الإفريقي ومطالبته بإعادة الكأس والميداليات.
واعتبر الاتحاد، عقب الاجتماع الطارئ لمكتبه التنفيذي الأربعاء بباريس، أن "الشروط الأمنية والتنظيمية لم تكن متوفرة في مباراة تونس".
En continu
- Hier 18:53 صدق ماركس وهو كذوب..
- Hier 16:23 بطولة المغرب - الوداد البيضاوي يحرز اللقب
- Hier 12:55 المصري محمد معروف يدير لقاء تونس والعراق
- Hier 12:04 الجهيناوي في زيارة عمل إلى نيويورك
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:03
|19:38
|16:09
|12:25
|04:59
|03:06
|
29°
|27°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|27°-20
|39°-24
|40°-26
|42°-29
|36°-22
Follow @babnet_Tunisie
( 74 232) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 336) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 65 255) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 53 929) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 50 081) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 39 704) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 39 619) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 38 853) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 38 135) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 36 300) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 499) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 115) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 190) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 801) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 411) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 871) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 410) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 32 303) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 31 222) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
( 30 086) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
Par:pele70 (Switzerland )
Sur:الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي في ملعب محايد