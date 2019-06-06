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Jeune Afrique : ايقاف رئيس الكاف أحمد أحمد في باريس

Jeudi 06 Juin 2019

Jeudi 06 Juin 2019
وكالات - افادت مجلة Jeune Afrique بأن رئيس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم أحمد أحمد قد وقع ايقافه صباح اليوم في باريس من قبل الديوان الوطني الفرنسي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية وذلك على خلفية فسخ عقد من جانب واحد وهو الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم مع الشركة الألمانية لتصنيع المعدات الرياضية PUMA لصالح شركة Technical Steel المنتصبة في فرنسا.

ووفقًا لما ذكره الأمين العام السابق للمنتدى القاري عمرو فهمي ، كان توقيع العقد بسبب القرب بين أحمد أحمد وأحد قادة الشركة الفرنسية والذي تصل تكلفته الإضافية إلى 830 ألف دولار .



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 183492

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Jeudi 06 Juin 2019 à 12h 53m |           
👎⚽️ مهازل الكرة الإفريقية ⚽️👎

_:c

👎⚽️ مهازل الكرة الإفريقية ⚽️👎


Lechef  ()  |Jeudi 06 Juin 2019 à 12h 46m |           
...Alors, ses décisions y compris celles relatives au match EST6 El Wided ne sont plus applicables !



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