وفاة نائب رئيس اتحاد تطاوين محمد الغول

Jeudi 06 Juin 2019
توفي صباح اليوم الرئيس السابق للاتحاد الرياضي بتطاوين و نائب الرئيس الحالي للفريق محمد الغول أثر نوبة قلبية .
و كان للفقيد دور كبير في صعود الفريق إلى الرابطة المحترفة الأولى إذ ترؤسه منذ سنة 2011 ليصعد به في ظرف 5 سنوات من الرابطات الجهوية إلى الرابطة الأولى قبل أن يسلم المشعل للرئيس الحالي عكرمة الوذان ويتولى خطة نائب رئيس مكلف بالاكابر خلال الموسم المنقضي .
رحم الله الفقيد وانا لله وانا اليه راجعون.
و كان للفقيد دور كبير في صعود الفريق إلى الرابطة المحترفة الأولى إذ ترؤسه منذ سنة 2011 ليصعد به في ظرف 5 سنوات من الرابطات الجهوية إلى الرابطة الأولى قبل أن يسلم المشعل للرئيس الحالي عكرمة الوذان ويتولى خطة نائب رئيس مكلف بالاكابر خلال الموسم المنقضي .
رحم الله الفقيد وانا لله وانا اليه راجعون.
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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