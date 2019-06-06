وفاة نائب رئيس اتحاد تطاوين محمد الغول

Jeudi 06 Juin 2019



توفي صباح اليوم الرئيس السابق للاتحاد الرياضي بتطاوين و نائب الرئيس الحالي للفريق محمد الغول أثر نوبة قلبية .و كان للفقيد دور كبير في صعود الفريق إلى الرابطة المحترفة الأولى إذ ترؤسه منذ سنة 2011 ليصعد به في ظرف 5 سنوات من الرابطات الجهوية إلى الرابطة الأولى قبل أن يسلم المشعل للرئيس الحالي عكرمة الوذان ويتولى خطة نائب رئيس مكلف بالاكابر خلال الموسم المنقضي .