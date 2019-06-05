قدم: ثلاثية رونالدو تقود البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية

Mercredi 05 Juin 2019



الأناضول

- قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأربعاء، منتخب بلاده للتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.وتغلب المنتخب البرتغالي على نظيره السويسري بثلاثة أهداف لهدف في المربع الذهبي للبطولة القارية.بذلك، ينتظر المنتخب البرتغالي في المباراة النهائية الفائز من لقاء الخميس بين فريقي إنجلترا وهولندا.جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم.وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين إلى أن جاءت الدقيقة 25 لتشهد هدف التقدم للبرتغال عبر رونالدو إثر ركلة حرة مباشرة نفذها صاروخية في الشباك مسجلًا الهدف الأول.بعدها حاول لاعبو البرتغال مضاعفة النتيجة، في الوقت الذي بحث فيه السويسريون عن التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغال بهدف نظيف.تعرض المنتخب البرتغالي لعقوبة ثنائية من تقنية الفيديو (الفار)، حيث تغاضى حكم اللقاء عن احتساب ركلة جزاء لمنتخب سويسرا في الشوط الثاني من المباراة، وفضل استمرار اللعب، قبل أن يحتسب عقب ذلك ركلة جزاء لصالح منتخب البرتغال، في لعبة مركبة ضمن الهجمة المرتدة نفسها.وبعد المشاورة مع حكام تقنية الفيديو، وذهاب حكم الساحة لرؤية الإعادة الخاصة باعتداء نيلسون سيميدو، ظهير البرتغال، على لاعب سويسرا، قرر الحكم احتساب ضربة جزاء لسويسرا في الدقيقة 57 نفذها ريكاردو رودريغيز في الشباك محرزًا التعادل.وانتفض لاعبو البرتغال في الدقائق الأخيرة من اللقاء وتمكن رونالدو من إضافة الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 88 عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة في الشباك.ولم يمر على الهدف الثاني طويلًا، فبعدها بدقيقتين انطلق رونالدو بالكرة وراوغ مدافعي سويسرا وسدد كرة قوية في الشباك محرزًا الهدف الثالث.