الترجي الرياضي لن يتنازل على حقه وسيدافع عنه بكل الطرق القانونية (بلاغ)

Mercredi 05 Juin 2019
وات - اعلن الترجي الرياضي التونسي في بلاغ نشره مساء الاربعاء على صفحته الرسمية بموقع التواصل "فايسبوك" انه "تلقى قرارات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم في خصوص نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية باستغراب كبير".
واضاف الترجي الرياضي انه "يعلم جماهيره أن الهيئة المديرة، وفي انتظار ورود القرار كتابيا ورسميا على إدارتنا، ستعقد خلال الأيام القادمة اجتماعا طارئا للطعن في هذا القرار لدى الجهات الدولية المختصة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن حق الفريق بكل الطرق القانونية".
وكان الاتحاد الافريقي قرر في وقت سابق اليوم اعادة مباراة الاياب للدور النهائي لرابطة الابطال الافريقية بملعب محايد بعد نهائيات كاس امم افريقيا (مصر 2019) وذلك خلال اجتماع طارئ للجنة التنفيذية للكاف في العاصمة الفرنسية باريس. وعلل الهيكل القاري قراره بعدم توفر ظروف اللعب والسلامة خلال لقاء الاياب مما حال دون اكمال المباراة.
وانعقد هذا الاجتماع بدعوة من رئيس الاتحاد الافريقي احمد احمد بسبب الاحداث التي شهدتها مقابلة الاياب التي اقيمت الجمعة الماضي بملعب رادس.
وكانت هذه المباراة توقفت بعد 60 دقيقة من اللعب لمدة 80 ديقيقة والنتيجة لفائدة الترجي الرياضي 1-0 بفضل هدف يوسف البلايلي.
ورفض لاعبو الفريق المغربي استئناف اللعب احتجاجا على هدف التعادل الملغى بداعي التسلل وتعطل تقنية حكم الفيديو المساعد قبل الاعلان عن فوز الترجي الرياضي باللقب.
واضاف الترجي الرياضي انه "يعلم جماهيره أن الهيئة المديرة، وفي انتظار ورود القرار كتابيا ورسميا على إدارتنا، ستعقد خلال الأيام القادمة اجتماعا طارئا للطعن في هذا القرار لدى الجهات الدولية المختصة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن حق الفريق بكل الطرق القانونية".
وكان الاتحاد الافريقي قرر في وقت سابق اليوم اعادة مباراة الاياب للدور النهائي لرابطة الابطال الافريقية بملعب محايد بعد نهائيات كاس امم افريقيا (مصر 2019) وذلك خلال اجتماع طارئ للجنة التنفيذية للكاف في العاصمة الفرنسية باريس. وعلل الهيكل القاري قراره بعدم توفر ظروف اللعب والسلامة خلال لقاء الاياب مما حال دون اكمال المباراة.
وانعقد هذا الاجتماع بدعوة من رئيس الاتحاد الافريقي احمد احمد بسبب الاحداث التي شهدتها مقابلة الاياب التي اقيمت الجمعة الماضي بملعب رادس.
وكانت هذه المباراة توقفت بعد 60 دقيقة من اللعب لمدة 80 ديقيقة والنتيجة لفائدة الترجي الرياضي 1-0 بفضل هدف يوسف البلايلي.
ورفض لاعبو الفريق المغربي استئناف اللعب احتجاجا على هدف التعادل الملغى بداعي التسلل وتعطل تقنية حكم الفيديو المساعد قبل الاعلان عن فوز الترجي الرياضي باللقب.
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