دورة الماتي الكازاخستانية - الجزيري يخرج من الدور السادس عشر

Mercredi 05 Juin 2019



وات

- انهزم لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 92 عالميا امام الاسباني نيكولا كوهن المصنف 262 عالميا ( 0-2) في الدور السادس عشر من دورة الماتي الكازاخستانية .وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي: (6-7 و6-7).وكان الجزيري تاهل مباشرة الى الدور السادس عشر فيما تفوق كوهن على الكازاخستاني اندري غولوبيف المصنف 601 عالميا (2-1) في الدور الاول.