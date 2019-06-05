دورة الماتي الكازاخستانية - الجزيري يخرج من الدور السادس عشر

Mercredi 05 Juin 2019
وات - انهزم لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 92 عالميا امام الاسباني نيكولا كوهن المصنف 262 عالميا ( 0-2) في الدور السادس عشر من دورة الماتي الكازاخستانية .
وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي: (6-7 و6-7).
وكان الجزيري تاهل مباشرة الى الدور السادس عشر فيما تفوق كوهن على الكازاخستاني اندري غولوبيف المصنف 601 عالميا (2-1) في الدور الاول.
وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي: (6-7 و6-7).
وكان الجزيري تاهل مباشرة الى الدور السادس عشر فيما تفوق كوهن على الكازاخستاني اندري غولوبيف المصنف 601 عالميا (2-1) في الدور الاول.
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Par:MedTunisie ( )
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