بطولة المغرب - الوداد البيضاوي يحرز اللقب

Mercredi 05 Juin 2019



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- أحرز فريق الوداد البيضاوي الذي يدربه التونسي فوزي البنزرتي لقب البطولة المغربية لكرة القدم للموسم الرياضي 2018-2019، بعد تفوقه بميدانه على أولمبيك خريبكة بأربعة أهداف لواحد، في المباراة المؤجلة عن الجولة الـ 27، التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.وسجل أهداف الوداد كل من زهير المترجي (د16 ود45+1)، وبديع أوك (د30)، ومحمد الناهيري (د41)، فيما وقع الهدف الوحيد لأولمبيك خريبكة الودادي السابق زكرياء هجهوج (د71).وكان فريق "القلعة الحمراء"، الذي يعود آخر تتويج له بلقب البطولة الوطنية إلى الموسم الرياضي 2016-2017، في حاجة إلى الانتصار لإعلانه رسميا بطلا للموسم الرياضي 2018-2019، قبل جولة واحدة من انتهاء البطولة، محرزا بذلك لقبه العشرين في مشواره الرياضي منذ سنة 1948، حيث سبق له أن فاز بخمسة ألقاب قبل تأسيس الجامعة (1948 و1949 و1950 و1951 و1955) وخمسة عشر لقبا منذ تأسيس الجامعة سنوات 57 و66 و69 و76 و77 و78 و86 و90 و91 و1993 و2006 و2010 و2015 و2017، و2019.